Un altro big finisce ko: a rischio per Roma-Juventus in programma domenica prossima all’Olimpico. Ecco le condizioni del giocatore

Un big a rischio per Roma-Juventus, in programma domenica prossima, la prima di aprile, all’Olimpico. No, in questo caso non parliamo dei giallorossi che tra poco più di un’ora saranno impegnati al Via del Mare contro il Lecce. Ranieri ha già dato e si spera possa essere la fine della sfortuna, con l’infortunio di Paulo Dybala che ha tolto l’argentino dai giochi fino al termine della stagione.

In questo momento, a Torino, sta giocando la Juventus, la nuova Juventus quella targata Tudor. Il tecnico che ha preso il posto di Thiago Motta ha rivoluzionato la sua squadra, passando come da previsioni alla difesa a tre con Gatti, Kelly e Veiga a comporre il pacchetto arretrato. E proprio uno dei difensori si è fatto male.

Un altro big ko: infortunio per Gatti

Ed è stato il primo dei tre citati prima ad uscire anzitempo. Federico Gatti, dopo un contrasto con Pinamonti, non è riuscito a proseguire la partita. A Gatti è stato messo un tutore alla caviglia nel momento in cui si è accomodato in panchina. Quindi non si tratta di un problema muscolare ma traumatico.

Non inizia quindi nel migliore dei modi l’avventura di Tudor in panchina almeno sotto l’aspetto degli infortuni. Uno stop importante e domani, sicuramente, si faranno le prime valutazioni del caso sulla questione. Il dubbio che possa essere in campo domenica prossima contro la Roma rimane. Ma chiarezza assoluta verrà fatta solamente nella giornata di domani. Vedremo.