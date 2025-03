Voti Lecce-Roma 0-1, la legge di Dovbyk: ma c’è una bocciatura pesantissima

Voti Lecce-Roma 0-1, ancora nel segno di Dovbyk: c’è una bocciatura pesantissima nella partita di Via del Mare.

La gara tra Lecce e Roma, valida per la trentesima giornata di Serie A, assumeva un valore determinante per le ambizioni stagionali della formazione capitolina. In piena lotta per un piazzamento europeo, i giallorossi sono stati chiamati a una prova di maturità in trasferta per restare agganciati al treno che porta alle competizioni continentali. Alla vigilia della sfida, la Roma occupava la settima posizione in classifica, a ridosso di Juventus e Bologna.

Il match si è presentato sin da subito complesso, per le insidie del campo salentino, oltre che per le assenze pesanti tra le fila romaniste. Spicca, ovviamente, quella di Paulo Dybala, fermato da un infortunio muscolare che lo costringerà a uno stop prolungato. Un’assenza che priverà la squadra di uno dei suoi elementi più creativi, costringendo Ranieri a cercare nuove soluzioni offensive.

La partita è iniziata con la Roma che esercita un pressing alto, mettendo in difficoltà il Lecce nella costruzione dal basso. Al sesto minuto, Dovbyk ha sfoderato un tiro potente, con il difensore Gaspar bravo a murarlo e a iniziare una gara a livello personale molto attenta in marcatura sul numero 11 ucraino.

Voti Lecce-Roma 0-1, ancora nel segno di Dovbyk: delusione Pellegrini

Al nono minuto, poi, una delle occasioni più importanti della gara, con Angelino sprecone in un’occasione clamorosa: approfittando di un’uscita avventata del portiere Falcone, a porta vuota l’esterno spagnolo ha calciato fuori, di fatto sprecando la prima delle due occasionissime per la Roma, capitata dopo la svirgolata di Falcone sui piedi di Koné.

Il Lecce risponde al 15′ con Helgason, il cui destro da fuori area sfiora il palo destro della porta difesa da Svilar. Da segnalare al 36′, il tiro di Gallo, che ha impegna Svilar con un tiro potente, deviato sul palo. Al 40′, Krstovic manca una ghiotta occasione su cross di Guilbert, pressato efficacemente da Hummels. Gli eventi più significativi, però, si sono verificati nella seconda frazione di gioco, durante la quale la Roma ha anche preso consapevolezza di un’altra importante assenza per lo scontro di settimana prossima contro la Juventus.

L’ammonizione per proteste di Saelemaekers, diffidato, porterà, infatti, l’esterno belga a saltare il big match contro i nuovi bianconeri di Tudor. Qualche minuto dopo tale evento di non trascurabile importanza è arrivato, però, l’ennesimo timbro di Artem Dovbyk, non sempre presente e di aiuto in campo ma, per l’ennesima volta, ancora una volta bravo a regalare tre punti alla squadra di Ranieri, due settimane dopo la rete decisiva con il Cagliari.

Con questa vittoria, tutt’altro che scontata, la Roma si porta a quota 52 punti, ben continuando una corsa all’Europa vivida più che mai. Nota stonata, oltre a Saelemaekers, anche la prestazione di Pellegrini che, alla prima da titolare dopo l’infortunio di Dybala, non ha del tutto convinto.

Bene, invece, le prestazioni dei subentrati, tra cui, su tutti, Baldanzi e Shomurodov.

Svilar 6.5; Mancini 6.5, Hummels 6.5, N’Dicka 6; Saelemaekers 5.5, Cristante 6, Koné 5.5, Angeliño 5.5; Soulé 5.5, Pellegrini 5; Dovbyk 6.5