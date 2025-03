Addio Svilar: saracinesca forzata e furto bianconero

Addio Svilar. Il numero uno giallorosso si sta confermando estremo difensore di grande affidabilità ma la Roma corre il serio rischio di perderlo a fine stagione.

E sono sette. La vittoria dei giallorossi di Claudio Ranieri allo Stadio Via del Mare contro i giallorossi di Marco Giampaolo irrora il sogno Champions League della Roma.

Nei giorni in cui nella capitale non si parla d’altro che del nuovo tecnico giallorosso che a quanto pare, almeno ascoltando gli spifferi di mercato, stia sempre più assumendo la precisa fisionomia di Massimiliano Allegri, ecco che dalla splendida terra pugliese arriva una vittoria che si potrebbe definire, allegrianamente, ‘di corto muso’. Una Roma che avrebbe potuto far sua la gara con un uno scarto maggiore ma che, in più di un’occasione, ha rischiato di subire il pareggio. La Roma va ed insieme alla compagine vincente sul campo si muove anche la dirigenza alla ricerca di rinforzi importanti in vista della prossima stagione.

Addio Svilar, futuro bianconero per il numero uno giallorosso?

Il mercato, però, è pieno di insidie e la Roma che va ha tra le sue fila giocatori che ingolosiscono i grandi club europei. Tra questi vi è certamente il suo numero uno Mile Svilar.

L’estremo difensore della Roma non ha ancora compiuto 26 anni ed anche in questa stagione si sta confermando su livelli eccelsi. E quando si toccano tali livelli non si può passare inosservati. Tantomeno in Premier League. Nel campionato più prestigioso del mondo vi è un ricco club come il Newcastle United alla ricerca di un numero uno di elevato spessore. Come ci informa footballfancast.com nel mirino dei bianconeri inglesi vi è James Trafford, 22enne portiere del Burnley, ma non è il solo numero uno attenzionato.

Gli occhi del Newcastle sono infatti rivolti anche verso la capitale, obiettivo Mile Svilar. Il portiere belga naturalizzato serbo ha un contratto con la società giallorossa che scadrà a giugno 2027. La Roma intende rinnovare il contratto al suo numero uno ma al momento non si registrano novità a riguardo. La valutazione di Mile Svilar, 35 milioni di euro, non spaventa certo il Newcastle United. Spaventa molto di più la Roma che teme concretamente di perdere la sua saracinesca.