Faccia a faccia e club travolto: “Conte si è dimesso”

“Conte si è dimesso”. Sempre e soltanto Antonio Conte. Il tecnico salentino è sempre al centro delle voci di mercato e sempre più lontano dal Napoli.

Il Napoli che aspira a vincere lo scudetto sembra avere un avversario ancora più pericoloso dell’Inter marottiana. Un avversario invisibile, e per questo ancora più difficile da combattere, ma che fa sentire forte la sua voce.

Il mercato, o meglio le infinite chiacchiere ad esso costantemente collegate, sembrano non avere altro argomento sul quale discutere che non tocchi direttamente l’attuale tecnico partenopeo Antonio Conte. La quasi fallimentare stagione che sta accumunando Milan e Juventus appare come il punto di partenza di una nuova rivoluzione che a Milanello, così come alla Continassa, vedrà la luce partendo dalla scelta di un nuovo tecnico. Obiettivo, o meglio ancora sogno proibito comune, Antonio Conte, sotto contratto con il club di Aurelio De Laurentiis. Entrambe le società sarebbero infatti rose dal rimpianto di non aver scelto il tecnico salentino la scorsa estate quando era libero da ogni sorta di vincolo contrattuale.

“Conte si è dimesso”. La storia si ripete

Antonio Conte ha già alle spalle una gloriosa e vincente carriera da tecnico. Una carriera che ha vissuto non pochi momenti tumultuosi caratterizzati da addii tanto improvvisi quanto rumorosi.

A TeleLombardia i giornalisti Fabrizio Biasin e Franco Ordine hanno dato vita ad un acceso dibattito sul passo indietro fatto da Antonio Conte, allora tecnico dell’Inter. Franco Ordine è ritornato su quanto accaduto in passato raccontando di un incontro tra “il tecnico, Marotta e Ausilio nel quale hanno detto: ‘se vogliamo evitare che mandi via Lukaku, sai che facciamo? Andiamo da Zhang e gli diciamo che ci dimettiamo tutti e tre“.

Una ricostruzione ‘storica’ che non ha completamente convinto il giornalista ‘interologo’ Fabrizio Biasin, che a sua volta ha riletto, e soltanto parzialmente confermato, la vicenda messa sul tavolo dal suo collega: “Quando sono andati tutti e tre a fare questa cosa con Zhang? Quando l’attaccante era in prossimità di arrivare. Ma Zhang dice: ’80 milioni sono troppo’. E quindi loro dicono ‘o arriva Lukaku o ce ne andiamo’. A quel punto la società prende il giocatore“. Antonio Conte ha poi vinto lo scudetto con l’Inter salvo poi dimettersi.

La storia si ripeterà a fine stagione con il Napoli?