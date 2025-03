Firma bianconera da 30 milioni: Roma stesa due volte

Firma bianconera da 30 milioni. La vittoria contro il Lecce porta a sette il numero delle vittorie consecutive. Il mercato una delusione.

Le ultime nove giornate del campionato di Serie A decreteranno chi sarà l’unico vincitore e chi guiderà la pattuglia degli sconfitti. La lotta per non retrocedere così come quella riguardante la conquista dell’Europa, Champions, Europa o Conference League che sia, rimangono infinite miglia dietro alla sfida che assegnerà il prossimo tricolore.

Una sfida che vede soltanto due contendenti. Da una parte la corazzata Inter di Simone Inzaghi e Beppe Marotta, che punta, senza mezzi termini, ad eguagliare il Triplete di mourinhana memoria, mentre dall’altra parte vi è il Napoli tutta forza e nervi guidato da Antonio Conte. E se da un lato vi è un’Inter che sembra non avere problemi di sorta, nell’ambiente Napoli non sono state accolte, e continuano a non esserlo, le reiterate illazioni che darebbero il tecnico salentino pronto all’addio al termine della stagione in corso.

Firma bianconera da 30 milioni. Lorenzo Lucca inguaia la Roma

Il Napoli di Aurelio De Laurentiis è una società che negli anni, tranne la sbandata della passata stagione, ha dimostrato di saper pianificare al meglio il suo futuro riuscendo nell’impresa d tenere a bada i conti.

Il direttore sportivo, Giovanni Manna, si sta guardando attorno ed il Napoli pare abbia già individuato un possibile/probabile acquisto in vista della prossima stagione. Un profilo attenzionato però anche da un altro club, come ci riferisce l’insider di mercato, Ekrem Konur: “Il West Ham ha espresso interesse per Lorenzo Lucca, anche se il Napoli potrebbe essere in una posizione migliore per assicurarsi il suo trasferimento“. Operazione da 30 milioni di euro. Classe 2000, Lorenzo Lucca è attaccante dell’Udinese e della nazionale italiana.

Il West Ham è concorrente temibile non soltanto per il Napoli ma anche per la Roma che sta seguendo con grande attenzione l’azzurro dell’Udinese. L’interesse del club inglese per l’attaccante bianconero è per la Roma doppiamente pericoloso. Il West Ham, infatti, in tempi recenti ha manifestato interesse per l’attaccante giallorosso, Tammy Abraham, ora in prestito al Milan. La brusca possibile virata del club inglese su Lorenzo Lucca priverebbe la società giallorossa di un valido, e ricco, interlocutore in termini di mercato.

Una doppia possibile beffa.