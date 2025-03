Juventus-Napoli si chiude in un lampo: niente Osimhen, bomba da 70 milioni

Juventus-Napoli si chiude in un lampo. Altro che Osimhen, il colpo grosso è pronto e vale la bellezza di 70 milioni di euro. Cosa sta succedendo

Juventus e Napoli nel corso delle ultime sessioni di mercato se le sono date. Da Conte, ad esempio, che sperava forse nella Juve ed è finito in Campania, allo scippo Manna che i bianconeri vorrebbero riassestare: notizia di qualche giorno fa, infatti, è stata di una chiamata proprio dei piemontesi all’ex dirigente.

Detto questo, è evidente che le cose non cambieranno di certo da qui ai prossimi anni. E per stare più vicini con i tempi pensiamo alla prossima estate. Sappiamo che la Juventus vorrebbe Osimhen, che ha una clausola di 75 milioni (solo per l’estero) che la Juve però vorrebbe pagare per prendere il nigeriano. Difficile. Questo è uno dei tanti “scontri” che ci potrebbero essere. L’altro, dopo le ultime uscite che di fatto ne hanno anticipato l’addio, è quello che porta a Lookman dell’Atalanta. Ma, a quanto pare, questo scontro lo potrebbe vincere, piazzando un’offerta da 70 milioni di euro, la solita squadra della Premier League.

Lookman in Premier: se lo prende il Nottingham

Secondo le informazioni che sono state riportate in queste ore dal sempre ben informato sito d’Oltremanica Football Insider, il Nottingham, squadra rivelazione della stagione ad un passo da una clamorosa qualificazione in Champions League, avrebbe messo nel mirino l’attaccante dell’Atalanta.

Pronto un assegno da 70 milioni di euro per la Dea che, difficilmente, davanti ad una cifra del genere saprebbe dire di no. E anche per Lookman si aprirebbe la via del ritorno in quel campionato così importante che nel corso degli anni passati lo ha visto crescere. Insomma, niente da fare né per la Juventus e nemmeno per il Napoli, che dovrebbero rivolgersi ad altri lidi per trovare quell’attaccante che in Italia ha dimostrato di sapere fare la differenza.