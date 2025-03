Kean al posto di Abraham: ecco i soldi per la clausola

La massima lega italiana è pronta a vivere un vero e proprio terremoto nel corso della prossima sessione di calciomercato estivo

Il tema relativo ai centravanti è senza dubbio alcuno uno dei più attesi per la finestra di mercato estiva, durante cui vi saranno diverse metamorfosi pronte a scuotere ulteriormente une lega che negli ultimi mesi ha dimostrato di essere tutto meno che prevedibile (timore che in alcuni avevano sollevato al termine della stagione scorsa, quando la corazzata nerazzurra aveva dominato sotto la competizione sotto ogni punto di vista dalla prima all’ultima giornata).

Ad esclusione di Mateo Retegui e Moise Kean (rispettivamente a quota 22 e 15 gol) le punte delle big hanno collezionato un numero esiguo di gol nella stagione in corso – basti pensare che sinora vi siano soltanto cinque centravanti puri che hanno superato i dieci gol -, il che non potrà che alimentare una frenetica corsa al bomber durante l’estate.

Un gol può cambiare una partita e una partita può cambiare un campionato… Più che citare le big in cerca di una punta o di una riserva di pregio per il proprio centravanti, facciamo ben prima a nominare le uniche due formazioni che, almeno all’apparenza, non hanno la voce “centravanti” in cima alla lista delle priorità: Inter e Atalanta. Per il resto tutte le squadre in lotta per le prime sei posizioni dovranno rivolgersi al calciomercato estivo inc cerca di soluzioni ad un problema già esistente o ad uno che verrà creandosi a causa di alcune cessioni.

Difatti, oltre a quelle piazze in cui è probabile che a cambiare sia direttamente il titolare (ad esempio Juventus e Napoli), vi sono quelle realtà in cui appare necessario innestare un nuovo centravanti che fornisca un numero superiore di soluzioni offensive. Basti pensare alla Roma di Sir Claudio o al Milan di Furlani, entrambe decise a puntare sugli attaccanti da poco acquistati (Dovbyk e Gimenez), ma entrambe poco convinte delle alternative attualmente a disposizione (Shomurodov e Abraham).

Scambio di bomber in Serie A: il Milan scarica Abraham e punta in alto

I rossoneri in particolare, ancor più dei giallorossi – che probabilmente vedono in Dovbyk il punto di riferimento a cui puntare (e a cui al massimo affiancare una seconda punta complementare, dunque rapida e agile) -, hanno intenzione di innestare un attaccante di livello, che si carichi sulle spalle l’onere della fase realizzativa dei lombardi.

Nella lista dei candidati spiccano senza dubbio Lorenzo Lucca – anch’egli nel mirino della Roma – e, nel caso in cui i vertici rossoneri dovessero decidere di fare all-in, Moise Kean e Mateo Retegui.

Se nel caso del secondo appare particolarmente difficile pensare che l’Atalanta ceda una pedina di tale pregio ad una diretta rivale, per quanto concerne Kean, al contrario, risulta difficile immaginare che la Fiorentina possa illudersi di trattenerlo a Firenze dopo la luccicante stagione compiuta.

Uno sviluppo che causerebbe inevitabilmente il rientro di Tammy Abraham in terra capitolina, dopo un prestito con diritto di riscatto vissuto tra alti e bassi. I rossoneri a quel punto dovrebbero versare la consistente cifra di 52 milioni di euro nelle casse dei fiorentini, che hanno fissato il prezzo della clausola del bomber azzurro.