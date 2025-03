Osimhen ha scelto il suo nuovo club: terremoto Juve, c’è la comunicazione

Emergono indiscrezioni sul controverso tema relativo a chi sarà il prossimo bomber della Juventus del futuro. Ecco le ultime

La stagione in corso è senza dubbio alcuno una delle stagioni più criptiche e imprevedibili del recente passato della massima lega italiana, durante cui la gran parte dei pronostici compiuti ad inizio anno (calcistico) sono stati clamorosamente ribaltati. Esoneri, delusioni (tante), piacevoli sorprese (poche), ribaltoni, rimonte clamorose e tanto altro… La Serie A di oggi, dopo una stagione 23/24 in cui la sensazione era che l’Inter di mister Inzaghi non potesse avere reali contendenti per la lotta allo scudetto, è tornata imprevedibile sotto diversi punti di vista.

In questo momento, difatti, non è soltanto la lotta allo scudetto o quella per la zona Champions ad animare i tifosi e gli appassionati, ma anche tutto ciò che riguarda le possibili (se non inevitabili) metamorfosi che le varie big nostrane subiranno nel corso della prossima finestra di mercato estiva.

Nessuno è realmente al sicuro in questo momento, dato che persino i tre allenatori delle squadre attualmente in corsa per il premio più ambito (lo scudetto) potrebbero ritrovarsi il prossimo agosto con una panchina diversa sotto le terga. Non parliamo poi delle varie delusioni dell’anno, come il Milan prima di Fonseca e poi di Conceicao, la Roma di De Rossi e Juric (salvata da Ranieri) e la Juventus di Thiago Motta, il cui successore croato dovrà compiere sostanzialmente un miracolo per convincere i vertici piemontesi a confermarlo per il prossimo anno.

Insomma… un altro valzer di panchine è programmato e, con questo, anche una successiva revisione delle varie rose, dato che ogni formazione dovrà coincidere con le velleità tecnico tattiche del nuovo allenatore. Ecco le ultime sul delicato e chiacchieratissimo tema che riguarda il centravanti della Vecchia Signora.

Osimhen ha deciso: vuole lo United a tutti i costi

Vlahovic o Kolo Muani? Ieri Tudor sembrerebbe aver restituito un segnale piuttosto chiaro, che conferma la particolare passione che il mister classe 1978 nutre nei confronti del bomber serbo (schierato titolare e mai sostituto). Tuttavia la permanenza a Torino di entrambi appare attualmente un buco nero da cui è difficile carpire segnali di ottimismo, dato che da una parte abbiamo un cartellino di proprietà del PSG, su cui la Juventus non gode di alcuna via preferenziale; dall’altra ecco Vlahovic, il cui rapporto con la tifoseria e la piazza appare oramai compromesso.

La sua figura è particolarmente chiacchierata tra i corridoi di diverse società blasonate del Vecchio Continente e, di conseguenza, anche dal suo punto di vista potrebbe rivelarsi conveniente tentare di riaffermarsi in un altro contesto.

Le alternative a tutti e due i centravanti attualmente in rosa sono svariate, ma una in particolare è comparsa più volte all’interno del taccuino di Cristiano Giuntoli: Victor Osimhen. Il bomber nigeriano di proprietà del Napoli e attualmente in prestito al Galatasaray è indubbiamente una delle pedine più intriganti del panorama calcistico europeo e, secondo quanto riportato da TBR Football, le sue intenzioni sarebbero oramai esplicite.

Il corteggiamento della Juventus, difatti, potrebbe rivelarsi a dir poco sterile, dato che le ultime indiscrezioni descriverebbero un Osimhen particolarmente deciso a trasferirsi all’Old Trafford per indossare la maglia del Manchester United. Secondo le ultime voci pare addirittura che l’ex bomber della Serie A sia disposto ad unirsi ai Red Devils anche nel caso in cui questi non dovessero qualificarsi per la Champions, il che fa facilmente intendere quanto siano esigue le probabilità che la dirigenza juventina riesca a convincere Osimhen a trasferirsi a Torino.