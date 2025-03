Roma e Milan, l’accordo è UFFICIALE: ha firmato poco fa

Il calciomercato si prepara a smuovere dalle fondamenta le varie big italiane, che stanno per entrare in una profonda metamorfosi del proprio organigramma.

Un’altra vittoria (la settima consecutiva) e un’altra volta in cui, una prestazione non particolarmente luccicante sotto diversi punti di vista – la Roma ha rischiato più volte di subire delle ripartenze in inferiorità numerica – si è sbloccata grazie ad una giocata (collettiva o individuale che sia) utile a portare a casa quei tre punti che mantengono viva la speranza (qualche settimana fa avremmo parlato di folle utopia) della zona Champions.

La rimonta di Sir Claudio ha semplicemente dell’incredibile e, difatti, in molti tra i vicoli della città eterna faticano ad accettare il fatto che il mister nato a Testaccio abbandoni la panchina per far spazio ad un altro tecnico.

L’eroe di Leicester, tuttavia, come ben noto, lascerà la panchina ma non Trigoria, dato che gli accordi prevedono che, a partire da giugno, egli debba sedersi sulla sua nuova poltrona da dirigente giallorosso e fornire da ponte tra la società statunitense e il lavoro quotidiano che andrà a svolgersi all’interno del centro sportivo Fulvio Bernardini.

Sino ad allora, tuttavia, il tecnico dell’AS Roma continuerà ad essere Sir Claudio, il che permetterà a Ghisolfi di avere un consigliere particolarmente affidabile per quello che concerne la valutazione dei vari elementi da trattenere, quelli da lasciar partire senza particolare rammarico e, ovviamente, quelli da accogliere e ricercare. La Roma subirà dunque una vera e propria rivoluzione nel corso dell’estate, che potrebbe ripercuotersi anche sui piani più alti della dirigenza capitolina. Ecco le ultime su uno dei temi più delicati del calciomercato giallorosso, in grado di scuotere dalle fondamenta la solidità del progetto giallorosso, ma anche quelle del Milan di Ibrahimovic.

Caccia al nuovo DS: Ghisolfi per ora è salvo, il Milan perde l’opzione Berta. È ufficialmente dell’Arsenal

Nel corso della stagione in corso l’operato di Florent Ghisolfi è stato criticato senza soluzione di continuità da svariate frange della tifoseria giallorossa, che ne hanno evidenziato i ritardi, i supposti errori e più in generale una gestione del capitale piuttosto rivedibile.

Il tempo, ma soprattutto l’approdo di Sir Claudio Ranieri, ha tuttavia lenito ad alcune ferite profonde, come quella relativa agli esosi acquisti di Artem Dovbyk e Matias Soulé, le cui operazioni sono valse un uscita di oltre 60 milioni di euro dalle casse giallorosse e le cui prestazioni, fino ad una manciata di settimane fa, appariva piuttosto slegate dal prezzo del cartellino.

We are delighted to announce that Andrea Berta is joining the club as Sporting Director. Full details below👇 — Arsenal (@Arsenal) March 30, 2025

L’operato del direttore francese è stato tuttavia rivalutato durante la storica rimonta di Sir Claudio, durante la quale Matias Soulé si è persino concesso il lusso di indossare più volte i panni di leader tecnico dei giallorossi e Artem Dovbyk ha ripetutamente sancito la conquista dei tre punti con gol pesanti. Discorso diverso per il Milan di Furlani, dato che il ruolo di un vero e proprio direttore sportivo è tutt’ora vacante.

La sensazione è che occorra la presenza di un professionista che funga da ponte tra squadra e società e, in tal senso, erano emersi i nomi di diversi candidati. Uno su tutti quello di Andrea Berta, il cui avvenire, tuttavia, si è definito nelle scorse ore. Secondo quanto riportato direttamente sui profili ufficiali dell’Arsenal, Berta sarà il nuovo direttore sportivo dei Gunners, il che acuisce le possibilità che Paratici – altro candidato forte tra i corridoi di Milanello – varchi i cancelli del centro sportivo rossonero da nuovo DS.