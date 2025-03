Una stella del Liverpool al posto di Vlahovic: addio a fine stagione

Una stella del Liverpool al posto di Vlahovic. Nella fin qui disastrosa stagione delle Juventus spicca l’ennesima grigia annata del serbo.

Le ultime nove giornate di campionato della Juventus vedranno pertanto Igor Tudor sulla panchina che è stata, per soli nove mesi, di Thiago Motta. La prima in casa con il Genoa, ha portato i desiderati, e sospirati, tre punti ma poco altro di più.

Era infatti difficile fare peggio delle gare contro l’Atalanta e la Fiorentina che hanno di fatto sancito l’esonero del tecnico italo brasiliano. E’ bastato soltanto un po’ di buon senso e il riportare i giocatori al loro ruolo naturale per vedere una Juventus più ‘logica’. Eppure anche questo apparentemente semplice accorgimento non ha avuto il medesimo effetto positivo su tutti i giocatori scesi in campo. Teun Koopmeiners, ad esempio, continua ad essere il lontano parente del tuttocampista ammirato da mezza Europa a Bergamo e pagato un’enormità dalla Juventus. Così come non sembra aver avuto l’effetto sperato la fiducia incondizionata, accompagnata da elogi sperticati, di Igor Tudor nei riguardi di Dusan Vlahovic.

Una stella del Liverpool al posto di Vlahovic. Per Mourinho c’è Darwin Nunez

Un’altra partita insufficiente e forse un’altra opportunità di mercato buttata nel cestino. Almeno secondo le informazioni in possesso di teamtalk.com.

Il Fenerbahce di José Mourinho è infatti alla ricerca di un attaccante di qualità. Il club turco non ha mai definitivamente messo da parte l’ipotesi Dusan Vlahovic, ma ora sembra che le preferenze dello Special One siano dirottate altrove. Il tecnico portoghese, ex Inter e Roma, intende portare in Turchia Darwin Nunez, classe 1999, attaccante del Liverpool e della nazionale uruguaiana. Prospetto fondamentale nel Liverpool targato Jurgen Klopp, Darwin Nunez non ha ricevuto pari attenzioni dall’attuale tecnico dei Reds, Arne Slot. Acquistato dal Liverpool nel 2022 per una cifra complessiva di 85 milioni di sterline, tra parte fissa e bonus, il nazionale uruguaiano può ora partire per soli 25 milioni di sterline.

Per il suo Fenerbahce José Mourinho ha fiutato il grande colpo per l’attacco. Cristiano Giuntoli sta invece fiutando l’ennesima complicazione dell’intricata vicenda legata a Dusan Vlahovic ed alla sua sempre più probabile cessione. Ma a chi?