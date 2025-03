Voltafaccia Allegri e svolta Conte: la Roma non crede ai suoi occhi

Binario Allegri-Conte, il dado è tratto: il via libera orienta in modo concreto i piani dei giallorossi, imprimendo un’accelerata a sorpresa. Lo scenario

Nonostante gli ottimi segnali messi in mostra nelle ultime settimane in campionato, in casa Roma una delle questioni che continua a tenere banco senza soluzione di continuità è quella relativa al nuovo allenatore. Discorso tutt’altro che banale che chiama in causa diversi profili che, in tempi e in modi diversi, sono stati accostati alla panchina giallorossa.

Le parole di Ranieri nella conferenza stampa di presentazione alla sfida contro il Cagliari – sotto questo punto di vista – possono essere considerate alla stregua di una chiave di lettura interessante. Dopo il ‘no’ del tecnico testaccino per Gasperini, il toto nomi è ripreso con ancor più efficacia. In questo momento una scelta definitiva non è stata ancora presa, in un senso o nell’altro. Tuttavia, negli ultimi giorni hanno ripreso quota soprattutto le indiscrezioni riguardanti l’accostamento di Allegri alla panchina della Roma. Con il tecnico livornese, secondo ‘La Stampa’ – si sarebbe già trovato un accordo di massima sulla base di un contratto triennale. Una presa di posizione netta e decisa che, se confermata, aprirebbe squarci importanti in merito alle scelta sul nuovo allenatore.

Da Allegri a Conte, il Milan ha fatto la sua mossa: via libera Roma

Uno status quo che in un certo senso è stato corroborato anche dall’annuncio di Fabio Ravezzani a Radio Punto Nuovo. Il direttore di TeleLombardia, infatti, ha spento sul nascere un eventuale ritorno di fiamma tra Allegri e il Milan, rincarando la dose in merito ad un possibile binomio tra Conte e il mondo rossonero. Il che rappresenterebbe un autentico via libera per la Roma proprio in chiave Allegri.

Di seguito le parole di Ravezzani: “Il futuro di Conte può essere rossonero soprattutto se dovesse arrivare Paratici come DS. I contratti che firma Conte sono pieni di clausole quindi il Napoli e De Laurentiis sapevano sin da subito a cosa sarebbe andare incontro. Allegri più avanti con Paratici DS? Sarebbe bizzarro. Ricordiamoci chi mandò via Allegri dalla Juventus contro la piena volontà di Agnelli. Anche per questo vedo più avanti Conte al Milan con Paratici DS”. Staremo a vedere quali saranno i prossimi risvolti. Una decisione definitiva è attesa a stretto giro di posta: tutto il mondo giallorosso segue con trepidazione quanto sta succedendo.