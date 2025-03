20 milioni e addio Juve: arriva al posto di Hermoso

La prossima finestra estiva del calciomercato è pronta a rimescolare violentemente le carte in tavola per la stagione 2025/26.

Oggi più che mai il futuro dell’AS Roma è in mano a Claudio Ranieri, dato che egli non è semplicemente colui che ha concretizzato una rimonta semplicemente storica partendo dalle zone più paludose e ostili della classifica, ma anche la figura a cui i Friedkin hanno chiesto aiuto per costruire la Roma del futuro sotto ogni punto di vista.

Il tecnico nato a Testaccio (storico quartiere romano) dovrà infatti stilare una propria classifica personale dei candidati migliori a succedergli quando salirà in dirigenza e, come se non bastasse, le sue valutazioni sui calciatori in rosa saranno a dir poco fondamentali per andare a impostare il mercato sia per le operazioni in entrata che in uscita.

Fondamentale in tal senso il prezioso lavoro che l’eroe di Leicester ha compiuto per rivalutare alcuni elementi e per ridimensionarne altri. Basti pensare a come oggi il popolo giallorosso guarda a figure come Alexis Saelemaekers o Matias Soulé, il primo letteralmente esploso sotto la gestione Ranieri, il secondo rinato dopo settimane di panchine e brevi prestazioni opache.

La rosa giallorossa è così divenuta un qualcosa a cui guardare non necessariamente con un occhio rivoluzionario, poiché, come detto dallo stesso Ranieri, il materiale a disposizione è ottimo e, dopo la sessione di mercato della scorsa estate, i giallorossi non potranno compiere spese pazze. Fondamentale in tal senso sarà valutare con cura gli innesti da compiere e quelle che saranno le pedine sacrificabili.

Hermoso torna a Roma, il Leverkusen scippa Kiwior alla Juve

Mario Hermoso farà certamente ritorno nella città eterna dopo un’esperienza in prestito al Bayer Leverkusen tutt’altro che rosea, durante cui difficilmente avrà convinto la dirigenza tedesca a compiere sforzi di sorta per trattenerlo. A quel punto toccherà a Sir Claudio e a Florent Ghisolfi valutare se la sua presenza potrà giovare o meno al progetto del prossimo allenatore.

Intanto alle latitudini delle aspirine è già stato individuato il sostituto ideale dell’ex Atletico Madrid. Si tratta di Jack Kiwior, il quale con molta probabilità lascerà l’Arsenal a fine stagione. Su di lui vi sono attualmente diverse società del vecchio continente, tra le quali in ambito nostrano spiccano la Juventus di Giuntoli e il Milan di Furlani.

Il Bayer sembra tuttavia deciso ad affondare il colpo per un difensore piuttosto versatile, capace di fungere da centrale difensivo, come da braccetto sinistro o persino da mediano. Il prezzo che l’Arsenal versò nelle casse dello Spezia ad inizio 2023 per portare il centrale polacco in terra britannica fu di 20 milioni di sterline, ma oggi, secondo quanto riportato da Transferfeed, i gunners potrebbero accontentarsi di una cifra compresa tra i 12 e i 17 milioni sterline.