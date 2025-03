34 milioni e addio Juve: il bomber va all’Inter

Trentaquattro milioni di euro e addio Juventus: il bomber potrebbe finire all’Inter. Derby d’Italia anche per il calciatore che saluterà alla fine dell’anno

L’attaccante. I sogni dei tifosi e delle grandi squadre girano attorno a quelli che sono i bomber, che decidono le partite. Ma che hanno anche un costo bello importante, come sappiamo.

Ci sono dei giocatori comunque che, alla fine di questa stagione, si possono liberare a parametro zero. E allora sì che fanno gola. Non che disdegnino il fatto di prendere molti soldi, lo abbiamo capito. Anche perché nel momento in cui si muovono senza che un club debba versare niente per il cartellino, chiedono bonus alla firma, commissioni, e ingaggi importanti. Questo è sicuramente il caso di David, attaccante del Lille, canadese, nel mirino di molte big europee. Sì, lui è uno che si libererebbe a zero e secondo le informazioni di Sky Sport, sia Juventus che Inter lo hanno messo nel mirino.

Juve e Inter su David: ecco la situazione

Sia i bianconeri che i nerazzurri hanno avviato i contatti con l’entourage del giocatore. Il sogno di David sarebbe quello di giocare nella Liga spagnola, viene appreso, ma i più attivi in questo momento sono i club italiani. Non è detto ovviamente che qualcuno non possa arrivare, ad esempio il Barcellona, che guarda già a quello che dovrebbe essere il dopo Lewandowski, ormai verso la fine della carriera. Servono comunque molti soldi per convincere David.

“È emerso che Jonathan David chiede un ingaggio di 9 milioni di euro lordi a stagione, a cui si aggiunge un bonus alla firma di 15 milioni di euro, senza contare le commissioni che si aggirano intorno ai 10 milioni di euro”. Insomma, per il primo anno 34 milioni di euro, la somma di tutte le cifre di prima. E poi l’ingaggio per almeno altre tre stagioni – David non dovrebbe firmare per meno di quattro anno – e quindi un investimento importante. Che a quanto pare, però, non fa paura a Juventus e Inter pronte a darsi battaglia.