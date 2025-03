Accordo totale con la Juventus: Conte ha chiuso la trattativa

Accordo totale con la Juventus: l’intervento di Antonio Conte ha chiuso la trattativa. Ecco il retroscena clamoroso che ha cambiato le sorti del giocatore

Si gioca lo scudetto il Napoli, unica squadra, quella di Antonio Conte, a tenere il passo dell’Inter capolista. Come sappiamo sono tre i punti di distacco che dividono gli azzurri dalla truppa di Simone Inzaghi. Che, però, a differenza dei campani, ha diverse partite da disputare in questo mese di aprile, molto importanti.

A partire dalla semifinale d’andata di Coppa Italia contro il Milan in programma mercoledì sera, e poi al doppio confronto contro il Bayern Monaco in Champions League previsto nelle due settimane successive. Prima del match di ritorno della competizione nazionale. Insomma, se i nerazzurri riuscissero a uscire indenni da queste settimane terribili, sarebbe un vero e proprio capolavoro di Inzaghi. Ma gli azzurri ci credono. Anche se il futuro di Conte – soprattutto dopo il mercato di gennaio – è tutt’altro che deciso. L’allenatore vuole sempre avere l’ultima parola sulle trattative e il fatto che De Laurentiis non abbia sostituito Kvara ha messo un po’ di apprensione all’ambiente. Detto questo, e tornando al discorso mercato, una rivelazione clamorosa su una trattativa della scorsa estate mette ulteriormente in evidenza il fattore Conte.

Accordo con la Juve per Arthur: Conte ha chiuso così

A parlare di questo ci ha pensato Francesco Modugno, inviato di Sky Sport, che ha fatto luce su un’operazione di mercato: “Il Napoli aveva preso Artur. Conte, però, ha sempre indicato Gilmour come sua scelta, l’ha voluto fortemente. ‘Mi avete promesso Gilmour, non potete darmi Arthur‘, era il discorso fatto dall’allenatore, grande estimatore del giocatore scozzese”. E almeno sotto questo aspetto Conte è stato accontentato dalla proprietà.

Ma parliamo dell’estate scorsa e di cose negli ultimi mesi ne sono successe parecchie. E molto è anche cambiato. Questo retroscena ci lascia comunque due cose. La prima è che quando Conte decide di prendere un giocatore quello deve essere, e basta. L’altra che se non viene accontentato il tecnico non perde tempo per salutare. Lo ha fatto vedere alla Juventus, sua squadra del cuore, e quindi è stato abbastanza difficile. Figuriamoci in altri club.