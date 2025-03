Addio Vlahovic e Juve ribaltata: il nuovo DS porta Gyokeres

Il calciomercato estivo è pronto a ribaltare la Juventus di Cristiano Giuntoli, il quale dovrà necessariamente scogliere il nodo Vlahovic

Quello del centravanti è senza dubbio alcuno uno dei nodi più complessi da sciogliere per i vertici della Vecchia Signora, che, nel corso delle prossime settimane, dovranno comprendere con precisione quali manovra compiere per rimediare ai vari disordini generatosi durante la stagione in corso.

Difatti se lo scorso agosto le figure di Thiago Motta e Dusan Vlahovic apparivano come tra le più luccicanti e stabili dell’intera compagine bianconera, oggi il primo è fuori dalla Continassa, mentre il secondo ha vissuto dei mesi da comparsa, in cui la sua titolarità era stata clamorosamente negata a favore di quella di Randal Kolo Muani (sulla carta più adatto alle velleità di palleggio della Juventus di Motta).

Oggi le carte sono state nuovamente rimescolate per via dell’approdo di Igor Tudor, a cui Vlahovic sembrerebbe piacere e neanche poco. La prima partita del tecnico croato in bianconero ha confermato quanto egli aveva affermato in un’intervista qualche mese fa (“Vlahovic è il centravanti più forte del campionato”), dato che il numero 9 serbo non ha mai lasciato il campo per l’intera durata dal match.

Oggi come oggi la panchina sembra già un lontano ricordo, ma l’estate si avvicina e, con il possibile cambio di allenatore all’orizzonte e le numerose squadre intrigate dal cartellino del classe 2000, la permanenza di Vlahovic in terra piemontese è tutt’altro che scontata.

Vlahovic perde la pole per l’Arsenal: Berta è pazzo di Gyokeres

Se nella penisola attualmente il nome di Vlahovic è associato alle ultime controverse settimane passate più in panchina che altro, nel resto del vecchio continente la musica pare ben diversa.

Più ci si allontana dalla penisola e più l’attrattiva nei confronti dell’ex bomber viola cresce, tant’è che la lega in cui il suo nome è circolato con maggior enfasi è quella inglese. Diverse big inglesi hanno inserito il nome di Vlahovic tra i candidati più intriganti in vista della finestra di mercato in arrivo, con un particolare interesse manifestato dall’Arsenal di Arteta.

Oggi, tuttavia, gli equilibri all’interno del centro sportivo dei Gunners sembrerebbero essersi rapidamente modificati con l’approdo di Andrea Berta in dirigenza.

Il nuovo direttore sportivo, come riportato da The Athletic, è infatti un ammiratore di vecchia data di Viktor Gyokeres, il che potrebbe far perdere a Vlahovic la pole position nella lista dei candidati dell’Arsenal per il ruolo del centravanti.