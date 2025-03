Blitz Italiano: allenatore Roma, è chiusa

Allenatore Roma, il blitz Italiano chiude tutti i giochi. La scelta fatta dai Friedkin e Ranieri è ormai chiarissima.

​La Roma sta vivendo un periodo di significativa trasformazione sotto la guida esperta di Claudio Ranieri. Dopo un avvio di stagione turbolento, caratterizzato dagli esoneri di Daniele De Rossi e Ivan Jurić, l’arrivo di Ranieri ha portato una ventata di ottimismo e risultati concreti. La squadra ha inanellato una serie impressionante di vittorie, culminate nel recente successo contro il Lecce, dove un gol decisivo di Artem Dovbyk ha sancito la settima vittoria consecutiva per i giallorossi. ​

Questo filotto positivo ha permesso alla Roma di risalire la classifica, posizionandosi al sesto posto in Serie A e avvicinandosi alla zona Champions League. Un risultato impensabile fino a pochi mesi fa, quando la squadra navigava nelle zone basse della classifica, rischiando addirittura di restare invischiata nella lotta retrocessione. L’impatto di Ranieri è stato evidente non solo nei risultati, ma anche nella ritrovata coesione e fiducia del gruppo.

Oltre ai successi sul campo, Ranieri sta giocando un ruolo cruciale nella definizione del futuro della panchina romanista. Nella conferenza stampa prima della partita contro il Lecce, ha dichiarato: “Non sarà Gasperini. Nessuno dei nomi usciti è nella rosa di quelli che abbiamo incontrato. Io e Ghisolfi abbiamo portato dei nomi al presidente, poi sarà lui ad annunciarlo“.

Nuovo allenatore Roma, Androkonos non ha dubbi: ecco l’identikit

Queste parole evidenziano l’attiva partecipazione di Ranieri nel processo decisionale per la scelta del nuovo allenatore, sottolineando la volontà della società di affidarsi a un profilo italiano con una profonda conoscenza della Serie A e una consolidata esperienza internazionale, pronto ad aprire un ciclo pluriennale.

La presenza di Ranieri rappresenta una garanzia nella valutazione delle caratteristiche personali e professionali necessarie per il profilo ideale del futuro tecnico. La sua esperienza e il suo legame con l’ambiente romano sono elementi fondamentali per assicurare una transizione armoniosa e per gettare le basi di un progetto solido e duraturo.

Mentre la squadra continua a lottare per obiettivi ambiziosi, l’attenzione è rivolta anche al futuro, con la speranza che le scelte attuali possano garantire stabilità e successi nel lungo termine. Nello specifico, sulla questione nuovo allenatore della Roma, secondo fonti autorevoli citate dall’Adnkronos, Dan e Ryan Friedkin sarebbero alla ricerca di un nuovo allenatore italiano con una profonda conoscenza della Serie A e una solida esperienza internazionale.

L’obiettivo è individuare un profilo capace di avviare un progetto a lungo termine, con un impegno minimo di tre anni. ​ La decisione di puntare su un tecnico italiano e di esperienza nasce dalla volontà di evitare scelte rischiose o scommesse non funzionali a un investimento considerato sicuro.

Dan e Ryan Friedkin hanno infatti analizzato e appreso dagli errori commessi nella stagione in corso, mirando ora a una guida tecnica stabile e affidabile. Come si legge sulle stesse colonne: “Il nome che sarà scelto, e che potrebbe essere annunciato presto, corrisponderà a questo identikit, che inevitabilmente può essere accostato a una lunga lista di potenziali candidati: Stefano Pioli, Massimiliano Allegri, Maurizio Sarri, Gian Piero Gasperini (nonostante la smentita di Ranieri). Ma anche Vincenzo Montella, Roberto Mancini, Roberto De Zerbi“.