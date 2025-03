Calciomercato Roma, ginocchio KO e stagione finita

Calciomercato Roma, ginocchio ko e stagione già finita. Di notizie positive attorno ad uno degli obiettivi giallorossi non ne arrivano

Il calciomercato come sappiamo non si ferma mai. Nemmeno quando tutti danno l’impressione di pensare alle ultime partite della stagione, quelle che ovviamente la decidono in un modo o nell’altro. E la Roma da qui alla fine di partite decisive ne ha parecchie, la prima contro la Juventus domenica sera all’Olimpico. Una vittoria permetterebbe alla truppa di Ranieri di rimanere in corsa per un piazzamento alla prossima Champions League.

Da qui a domenica comunque ci sarà modo di pensarci. E noi in questo momento pensiamo al mercato e a quei nomi che già usciti parecchie volte accostati alla squadra capitolina. Certo, in questo caso di notizie positive non è che ne arrivino. Parliamo di un giocatore che ha chiuso la stagione per infortunio.

Calciomercato Roma, ko per Balerdi: la situazione

Uno dei nomi dietro accostato con molta insistenza alla Roma è quello di Balerdi, difensore centrale argentino del Marsiglia, che lo scorso anno ha prolungato il suo contratto con i francesi fino al 2028. Un obiettivo concreto per Ghisolfi, senza dubbio, ma adesso quella che sarebbe potuta essere una trattativa da impostare nel corso delle prossime settimane, potrebbe subire un forte rallentamento. Il motivo è presto spiegato.

Così come riportato da Rmc Sport, il difensore nel corso dell’ultima partita – e così come è stato confermato dal Marsiglia – ha subito la distorsione del legamento laterale interno del ginocchio sinistro. Servono diverse settimane – si legge sul sito francese – per il recupero e la stagione potrebbe essere già finita. Di certo nessuno si prenderà il rischio, nel corso delle ultime uscite di campionato, di mandarlo in campo se non è guarito al cento per cento. Insomma, un problema fisico importante che come detto prima mette a rischio anche la trattativa, possibile e probabile, con la Roma per il prossimo anno.