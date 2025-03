Gatti: frattura composta della diafisi del perone

Arriva una mazzata pazzesca per quanto riguarda la Juventus e la sua retroguardia: Gatti è costretto a fermarsi per la frattura della diafisi del perone

Tudor dovrà fare a meno del difensore centrale nel big match contro la Roma di domenica prossima. Uno degli inamovibili anche con Thiago Motta non potrà essere presente in campo per circa un mese.

Guai grossi per Igor Tudor e per la Juventus. Il club bianconero deve fare i conti con l’infortunio di Federico Gatti che nel primo tempo della gara contro il Genoa ha rimediato una brutta botta che lo ha costretto a fermarsi. Alla fine, dopo tutti gli esami medici svolti, si è capito come si trattasse di una frattura della diafisi del perone.

Di seguito il bollettino medico diramato dalla Juventus sui propri canali ufficiali:

“Federico Gatti, uscito durante il primo tempo della gara contro il Genoa a seguito di un forte trauma contusivo alla gamba sinistra, questa mattina è stato sottoposto presso il J | medical ad accertamenti diagnostici. Gli esami radiologici eseguiti hanno evidenziato la presenza di una frattura composta della diafisi del perone”.

Per rivedere Gatti bisognerà attendere diverse settimane. I fantallenatori ed Igor Tudor dovranno fare a meno di lui per circa un mesetto abbondante. Solamente dopo nuovi controlli medici e il lavoro di riatletizzazione, il difensore bianconero potrà tornare in campo.