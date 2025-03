Offerta accettata: 45 milioni e addio Roma

La Roma potrebbe salutare presto un pezzo da 90, anzi da 45 milioni. L’offerta sembra proprio che verrà accettata e Ranieri non può opporsi alla trattativa

I giallorossi stanno cercando di muoversi in anticipo per il mercato estivo ma alcuni colpi rischiando di svanire già in primavera. D’altronde quando sul piatto di inizia a parlare di cifre superiori ai 40 milioni di euro c’è davvero poco da fare. Era un nome concreto.

La Roma non ha ancora annunciato chi sarà il prossimo allenatore e al di là delle mera curiosità da parte di ambiente e tifosi, c’è anche un discorso tecnico da fare. L’assetto tattico da intraprendere, con una difesa a 3 o a 4 può spostare e non poco le manovre di mercato di Ghisolfi, così come le caratteristiche dei giocatori da andare ad acquistare. In tal senso, considerando l’uscita sempre più sicura di Hummels e il mancato ritorno di Hermoso, il ds francese è già alla ricerca di un giocatore in grado di prendere in mano il reparto. Quello che non è avvenuto con Danso lo scorso anno dovrà accadere in questa sessione.

Serve un dominante, uno che possa affiancare nel migliore dei modi Mancini o Ndicka (entrambi se si rimarrà a tre). Tra i nomi usciti nell’ultimo periodo nel mirino della Roma, ce n’è uno in particolar modo che stuzzicava la fantasia. Stiamo parlando dell’argentino dell’Olympique Marsiglia, Leonardo Balerdi, lanciato ad altissimi livelli dal lavoro di Roberto De Zerbi.

La Roma deve rinunciare a Balerdi: sulla sua strada c’è già il Bayern

Il 26enne argentino, già nel giro della nazionale di Scaloni, era stato messo nel mirino da Ghisolfi da diversi mesi. Il problema è che il suo rendimento, sempre di alto livello in questa stagione, lo ha fatto diventare un profilo spendibile anche per realtà più importanti.

Secondo le ultime notizie provenienti dalla Germania, infatti, su Balerdi si sta muovendo con forza il Bayern Monaco, che sembrerebbe pronto a mettere sul piatto un assegno da 45 milioni di euro. Praticamente la stessa cifra investita su Kim del Napoli un paio di anni fa, potrebbe essere riversata nelle casse dell’OM, con buona pace di Longoria e della dirigenza giallorossa.

Vincent Kompany e il direttore sportivo Christoph Freund sono stati visti sugli spalti in occasione del match tra PSG e Olympique e l’osservato speciale era proprio Balerdi.