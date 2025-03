Ribaltone dopo l’infortunio: addio Roma e firma rossonera

Calciomercato Roma, ribaltone dopo l’infortunio e nuova firma con i rossoneri. Cambia di nuovo tutto, ecco gli ultimi aggiornamenti.

La Roma sta vivendo un periodo di significativa ripresa sotto la guida di Claudio Ranieri, subentrato a novembre 2024. Dopo un avvio di stagione travagliato, l’arrivo del tecnico testaccino ha portato una serie di risultati positivi, culminati in una striscia di sette vittorie consecutive.

L’ultima di queste, un successo per 1-0 in trasferta contro il Lecce, è stata decisa da un gol di Artem Dovbyk al minuto 80, evidenziando l’efficacia dell’attaccante ucraino nel momento cruciale della partita, al netto di critiche e di un rendimento talvolta altalenante.

Grazie a questa serie di risultati, la Roma si trova attualmente al sesto posto in Serie A con 52 punti, frutto di 15 vittorie, 7 pareggi e 8 sconfitte, con l’obiettivo attuale rappresentato da quel quarto posto occupato dal Bologna con 56 punti. Parallelamente ai risultati sul campo, la dirigenza giallorossa è impegnata nella ricerca di un nuovo allenatore per la prossima stagione. Questa scelta sarà determinante anche per le strategie di mercato, sia in entrata che in uscita.

Calciomercato Roma, Mario Hermoso vuole restare al Bayer Leverkusen

Oltre alle valutazioni sui giocatori attualmente in rosa, particolare attenzione è rivolta ai calciatori in prestito e le conferme di chi sia non ancora in modo definitivo sotto contratto con la Roma.

Un caso emblematico è quello di Mario Hermoso, difensore spagnolo di 29 anni, trasferitosi in prestito al Bayer Leverkusen a gennaio. Giunto nella Capitale a chiusura di mercato estivo per ovviare al mancato arrivo di Danso, l’ex Atletico Madrid non è mai riuscito a impattare positivamente in questa sua prima avventura italiana, trasferendosi in Germania pochi mesi dopo.

Recentemente, ha lui stesso espresso il desiderio di rimanere nel club rossonero oltre la scadenza del prestito, prevista per l’estate. Una discriminante pareva poter essere l’infortunio al muscolo pettorale che lo ha costretto a un intervento chirurgico e che lo terrà fuori fino al termine della stagione. Come riferisce Florian Plettenberg di Sky Germania, sono previsti prossimamente dei colloqui tra le parti, sebbene, ad oggi, non siano ancora iniziate trattative ufficiali tra Leverkusen e Roma per un trasferimento definitivo.