Roma-Juventus, affare UFFICIALE: l’annuncio fa impazzire i tifosi

Mancava soltanto la comunicazione definitiva che non è tardata ad arrivare: Roma-Juve si apre con la prima fumata bianca

Protagoniste di un duello a distanza ritornato ad accentrare molte attenzioni mediatiche, Roma e Juventus si ritroveranno faccia a faccia nella sfida in programma all’Olimpico domenica sera alle 20.45, gara di cartello della trentunesima giornata di Serie A. Al centro di molte voci di mercato per via degli intrecci per i vari allenatori, giallorossi e bianconeri sono stati autori di molti affari di mercato negli ultimi anni.

L’ultimo ‘regalo’, però, riguarda prettamente questioni di campo. D’altro canto, l’appuntamento dell’Olimpico rappresenterà un crocevia importante per entrambe le squadre, a caccia di punti preziosi per alimentare i rispettivi sogni Champions. La posta in gioca è molto alta, i margini di errore risicatissimi. Storia di una sana rivalità che ha avuto dei picchi importanti negli ultimi anni, Roma-Juve terrà con il fiato sospeso milioni di tifosi rappresentando uno degli eventi calcistici più seguiti di questa settimana. Ragion per cui, l’ultimo annuncio ufficiale sorprende soltanto in parte. Con una nota apparsa sui propri profili, infatti, DAZN ha annunciato che il match tra Svilar e compagni e la ‘Vecchia Signora’ sarà trasmessa in chiaro – quindi gratuitamente – sulla piattaforma.

UFFICIALE, Roma-Juve in chiaro su DAZN: l’annuncio

La sfida tra i giallorossi e bianconeri rientra infatti nella quinta e ultima partita del pacchetto dei Diritti TV acquisito da DAZN che ha già permesso al broadcast di trasmettere in modo del tutto gratuito 4 partite di Serie A. L’intento è facilmente intuibile: coinvolgere un numero importante di appassionati attraverso la visione di partite di cartello.

Nella fattispecie, in cabina di commento per Roma-Juve ci sarà Pierluigi Pardo affiancata da Dario Marcolin al commento tecnico. Il collegamento comincerà alle 19.45 con Diletta Leotta mentre nel post partita spazio al DAZN Serie A Show che sarà impreziosito dalla presenza di Gianluigi Buffon. L’ex portiere della Juventus – ora a capo della delegazione della Nazionale Italiana – analizzerà in studio i tanti temi che calamiterà il big match in compagnia di Stramaccioni e Ciro Ferrara. Parterre di un certo tipo, insomma, per una gara mai banale e che potrebbe rivelarsi decisivo per il prosieguo del cammino in campionato delle compagini di Ranieri e Tudor. L’attesa sta per finire: la sfida dell’Olimpico come snodo cruciale per la corsa al quarto posto.