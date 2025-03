Scambio da 50 milioni con Reijnders: operazione bis tra Milan e City

Calciomercato Milan, operazione bis con il Manchester City e scambio da 50 milioni: Guardiola disposto a follie per Reijnders.

La Serie A si prepara a un’estate di profondi mutamenti, con le grandi del campionato pronte a rivedere organici e strategie tecniche. Non si tratterà soltanto di un giro di valzer sulle panchine: le mosse di mercato annunciano un vero e proprio terremoto che coinvolgerà anche alcuni dei nomi più affermati del panorama europeo.

In particolare, il Milan si avvicina al termine della stagione con interrogativi cruciali sul proprio futuro. Nonostante una campagna complessivamente dignitosa, permangono dubbi su diversi aspetti, guida tecnica inclusa, con la dirigenza che valuterà attentamente il suo operato una volta archiviato il campionato.

I tifosi attendono risposte chiare su quale sarà la visione a lungo termine del club, soprattutto in un contesto in cui la Juventus è chiamata a riorganizzarsi, il Napoli a dare continuità e tante altre big altresì coinvolte in discorsi di cambiamenti ad ampio spettro.

50 milioni e triplice sacrificio per Reijnders: il piano di Guardiola

Il calciomercato rossonero, però, potrebbe presto intrecciarsi con quello del Manchester City, in una sinergia inaspettata ma tutt’altro che marginale. Tijjani Reijnders, centrocampista olandese classe 1998, è infatti finito nei radar di Pep Guardiola, deciso a ringiovanire e rinnovare il cuore della sua mediana all’Etihad.

Secondo quanto riportato da Football Insider, il City avrebbe individuato in Reijnders un profilo ideale per dare nuova linfa a un reparto che, nonostante il successo recente, ha mostrato segnali di logoramento. Tuttavia, l’eventuale affondo dipenderà da due fattori: lo spazio da liberare in rosa e la capacità del club inglese di presentare un’offerta pari ad almeno 50 milioni di sterline, cifra necessaria per convincere il Milan, che nel frattempo ha blindato il giocatore con un rinnovo privo di clausola rescissoria.

L’arrivo di Reijnders a Manchester sarebbe la prima tappa di un’ampia rifondazione del centrocampo Citizen. Kevin De Bruyne, Mateo Kovacic e Bernardo Silva — tutti sopra i trent’anni — potrebbero salutare la Premier League, aprendo la strada a nuovi interpreti di un calcio sempre più dinamico e tecnico.

L’ex consulente finanziario del City, Stefan Borson, ha indicato proprio De Bruyne come uno dei candidati alla partenza, lasciando intendere che l’operazione Reijnders non sarà semplice, ma nemmeno utopica. Per il Milan, trattenere l’olandese sarebbe un segnale di continuità tecnica e ambizione. Per il City, strapparlo ai rossoneri significherebbe dare il via a una nuova era. E nell’incrocio tra San Siro e l’Etihad, si gioca già una partita da Champions.