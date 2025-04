Calciomercato Roma, affare da 40 milioni: plusvalenza clamorosa

Calciomercato Roma, 40 milioni per l’addio. Dalla Premier preparano l’assalto ai giallorossi. C’è un modo affinché l’affare possa andare in porto

La Roma è tornata in corsa per la qualificazione alla prossima Champions League grazie al lavoro di Claudio Ranieri. E domenica sera contro la Juventus all’Olimpico, i giallorossi, si gioca una grossa possibilità di rimanere in corsa.

Ovvio che entrare nella massima competizione europea darebbe speranze enormi per il futuro. Soprattutto per quanto riguarda il mercato perché gli introiti che la stessa Coppa si porta dietro sono importanti, decisivi per moltissimi club. Ranieri ha già confidato ai giornalisti nel corso dell’ultima conferenza stampa prima della gara contro il Lecce, che la Roma non potrà fare spese folli nelle prossime due sessioni di mercato per via dell’accordo trovato con la Uefa per stare dentro ai conti. Ma questo si potrebbe un po’ alleggerire qualora davvero i giallorossi dovessero riuscire a prendersi la Champions League. Altrimenti, una profonda rivoluzione, con qualche addio eccellente, è altamente possibile.

Calciomercato Roma, tre squadre di Premier su Ndicka

E uno dei giocatori che a quanto pare ha più mercato è Ndicka. Il difensore, arrivato a parametro zero, stuzzica l’interesse di moltissime squadre, soprattutto in Premier League viene messo nero su bianco sul sito transferfeed.com.

La Roma valuta Ndicka 40 milioni di euro (che sarebbero da iscrivere tutti sotto la voce plusvalenza) e tornando alla questione dei conti citata prima, è evidente che farebbe davvero gola una cessione del genere. “Fonti che hanno familiarità con la situazione hanno affermato che Arsenal, Newcastle United e Nottingham Forest stanno monitorando il 25enne difensore centrale. Si ritiene che i club della massima serie inglese siano pronti a soddisfare questa valutazione” si legge ancora. Ovviamente viene anche messo in evidenza che una cessione sarebbe quasi sicura se non si riuscisse a centrare almeno una qualificazione europea il prossimo anno. Ma davanti a 40 milioni di euro, per un difensore, viene sempre difficile dire di no.