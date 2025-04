Calciomercato Roma, il bomber ha detto sì: firma Capitale per uno dei migliori centravanti in circolazione al momento. Ecco lo scenario

Alla fine di questa stagione, e nel momento in cui verrà annunciato il nuovo allenatore, la Roma cercherà di imbastire la rosa, e le trattative, per il prossimo anno. E sappiamo che dei rinforzi ne servono in tutti i reparti.

Anche in attacco c’è bisogno di qualche volto nuovo. Tenendo presente che il solo Dovbyk – Shomurodov, oggettivamente, nonostante l’impegno non manchi mai, non può essere considerato un giocatore da Roma – non può tirare la carretta per tutta la stagione. Quindi un volto nuovo, un giocatore importante e che possa essere mandato in campo sempre, anche nelle partite decisive, serve a Trigoria. E di nomi nel corso delle ultime settimane ne sono girati parecchi. Uno porta in Ligue 1, al Lione precisamente, squadra allenata dal grande ex Paulo Fonseca.

Calciomercato Roma, Mikautadze in Premier League

Uno dei profili accostati con molta insistenza nei mesi scorsi attorno ai colori giallorossi è quello di Georges Mikautadze, centravanti del Lione e della nazionale georgiana, che segna a raffica. In questa straordinaria stagione, che ancora non si è conclusa, ha già messo a referto la bellezza di 24 gol e 9 assist. Insomma, è un attaccante completo che, secondo le informazioni che sono arrivate in queste ore dal portale specializzato nel mercato, transferfeed.com, potrebbe finire in Premier League, precisamente al Crystal Palace.

Il club londinese, infatti, avrebbe messo la freccia sulle altre squadre del massimo campionato inglese interessate – United e West Ham – e anche sulle altre formazioni sparse per l’Europa che hanno acceso i riflettori sul 24enne. E lui dal proprio canto, si legge, avrebbe dato già l’ok al possibile trasferimento, voglioso di giocare in Premier League. Insomma, per la Roma e per tutte le altre la pista si complica e anche parecchio.