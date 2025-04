Calciomercato Roma, ritorno da numero uno nella capitale

Calciomercato Roma. Il caldissimo finale di stagione della formazione di Claudio Ranieri non allontana le voci di mercato.

Il miracolo Roma ha numerosi segreti. Il primo non può che essere il suo tecnico, Claudio Ranieri, il terzo allenatore della stagione in corso che si temeva potesse rappresentare il terzo agnello sacrificale offerto ad una sciagurata stagione.

I risultati parlano chiaro. Lucidità, capacità di leggere il momento della squadra e di tradurlo in campo assicurando, prima di tutto, l’indispensabile tranquillità. Non si riusciva a comprendere come una rosa composta da non pochi giocatori di assoluto spessore potesse ritrovarsi impantanata in una posizione di classifica inimmaginabile ed impronosticabile alla vigilia. Il tecnico romano ha ‘semplicemente’ rimesso a posto le cose ed ora a Trigoria si sogna l’indicibile. La Roma ed una rosa importante composta da giocatori di valore alcuni dei quali attenzionati dai grandi club europei. E se si entra nel discorso dei profili di assoluto spessore in casa giallorossa non si può che partire da Mile Svilar, e non soltanto perché è il numero uno della Roma.

Calciomercato Roma, Mile Svilar non si muove da Trigoria

La 25enne saracinesca giallorossa è molto apprezzata in Europa, soprattutto in Premier League. Ed il nome di Mile Svilar circola velocemente tra Manchester, sponda United e Londra, zona Chelsea.

A proposito di casa Chelsea le ultime ce le fornisce telegraph.co.uk che ci informa riguardo i prossimi progetti dei Blues in ottica numeri uno. La formazione guidata di Enzo Maresca ha infatti intenzione di modificare la propria batteria di estremi difensori. In tale ottica il nome di Mile Svilar è stato più volte accostato al club londinese. Sembra, però, che i piani del Chelsea stiano repentinamente mutando. Djordje Petrovic, classe 1999, attualmente numero uno dello Strasburgo e della nazionale serba, ma di proprietà del Chelsea, tornerà a Londra al termine della stagione in corso. Identico destino dovrebbe poi toccare a Mike Penders, classe 2005, portiere belga del Genk già acquistato dai Blues per la stagione 2025-26. Il Chelsea di Enzo Maresca i suoi portieri li ha già e per il momento non pensa di acquistarne altri.

Non pensa più a Mile Svilar e a Trigoria si tira un sospiro di sollievo.