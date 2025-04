Clamoroso Totti, Camelio lancia una bomba atomica. Avvistato il capitano a Trigoria. Ecco cosa sta succedendo proprio adesso

Una bomba clamorosa, una di quelle che possono cambiare la storia della Roma, se venisse confermata anche nelle prossime ore. Di certo, Enrico Camelio, con un post apparso sui profili social di Serieanews.com, la notizia l’ha sparata davvero grossa.

Francesco Totti avvistato a Trigoria. Senza girarci troppo intorno. Queste le parole di Camelio nel video: “Mi sono fermato con la macchina per non perdere tempo. Metteremo anche la foto per correttezza. Avvistato Totti a Trigoria. Spero non si offenderà Francesco, ma fa parte del nostro gioco e delle nostre notizie. Spero che non si arrabbi né la Roma né Francesco” ha detto. Insomma, si aspetta solamente la prova fotografica di quanto successo.

Totti a Trigoria, incontro con Ranieri

“L’incontro tra i due – confermato da più fonti interne – è stato lungo, cordiale e proficuo. Si sono detti tutto quello che non si erano potuti dire prima. Hanno parlato di futuro, di ruolo, di idee. Si sono guardati negli occhi e hanno capito che forse è il momento giusto. Per entrambi. Per la Roma”. Questo è il commento del sito citato prima sulla questione, insomma, le cose possono davvero cambiare da un momento all’altro e in tutto questo si attendono solamente le prove di quanto detto da Camelio.

Totti, quindi, pare essere vicino ad un ritorno in giallorosso proprio in questi giorni. A ricomporre con Claudio Ranieri – che come sappiamo rimarrà in società alla fine di questa annata con un ruolo diverso da quello dell’allenatore – una coppia sicuramente in grado di risollevare le sorti di una squadra che ha bisogno di gente competente, e che conosce l’ambiente, per puntare a qualcosa di importante l’anno prossimo. Sperando che tutto questo non sia uno scherzo, visto il giorno che stiamo vivendo…