Firma nerazzurra da 35 milioni: Roma-Juventus è già iniziata

35 milioni e firma nerazzurra: le ultime di calciomercato infiammano la sfida tra Roma e Juventus già prima del fischio di inizio.

​La Roma sta vivendo un periodo di significativa trasformazione sotto la guida esperta di Claudio Ranieri. Il tecnico romano, alla sua terza esperienza sulla panchina giallorossa, è stato richiamato nel novembre 2024 per risollevare le sorti di una squadra in difficoltà. Ranieri ha firmato un contratto fino al termine della stagione, con l’accordo di assumere un ruolo di consulente sportivo a partire dal primo luglio 2025. ​

Da allora, la Roma ha mostrato segnali di ripresa, ottenendo risultati positivi che l’hanno allontanata dalla zona retrocessione e avvicinata alle posizioni europee. Recentemente, la squadra ha conquistato la sua settima vittoria consecutiva battendo il Lecce, grazie a un gol decisivo di Dovbyk.

Nonostante i progressi, il futuro della panchina romanista rimane incerto. Ranieri stesso ha alimentato le speculazioni con un siparietto televisivo, rispondendo ironicamente alle domande sul prossimo allenatore della Roma e in questo modo alimentando nuovamente le attese e le curiosità circa una delle scelte più importanti per il prossimo futuro giallorosso. Quest’ultimo, più nello specifico, dipenderà anche dai risultati di queste ultime otto gare di campionato, comprendenti tanti big match e scontri diretti, a partire da quello con la Juventus di domenica prossima, 6 aprile.

Calciomercato Roma, 35 milioni per il nerazzurro Jashari: ci sono anche Atalanta e Juventus

Parallelamente, la dirigenza giallorossa è attiva sul mercato per rafforzare la rosa. Tra i nomi accostati alla Roma spicca quello di Ardon Jashari, centrocampista svizzero classe 2002 attualmente in forza al Club Brugge. Jashari ha attirato l’attenzione di diversi club europei grazie alle sue prestazioni sia in campionato che in Champions League.

A fare luce sulla sua situazione è Transferfeed.com, che ricorda come il Club Brugge lo avesse acquistato dal FC Luzern per 6 milioni di euro. Il suo costo, ora, si attesta tra i 30 e i 35 milioni di euro. Nonostante l’interesse di squadre come Manchester United, Atalanta e Juventus, la Roma è tra le società di Serie A più interessate al suo ingaggio. Tuttavia, Jashari non sembra avere fretta di lasciare il Belgio dopo una sola stagione.

L’eventuale arrivo di Jashari potrebbe rappresentare un tassello importante per il centrocampo romanista, apportando qualità e dinamismo alla squadra. Resta da vedere se la dirigenza riuscirà a soddisfare le richieste economiche del Club Brugge e a convincere il giocatore a trasferirsi nella Capitale, dove l’aria di cambiamenti inizia ad essere respirata con sempre maggiore percezione, in una settimana potenzialmente importantissima e che, alla luce di questa notizia, ha già decretato il fischio di inizio dell’ennesima sfida alla Juventus di Tudor e Giuntoli..