Guardiola alla Roma: accordo raggiunto

Guardiola alla Roma per iniziare un ciclo e navigare in acque tranquille: basta maree agitate. Claudio Ranieri e i Friedkin hanno deciso.

La notizia è di quelle che fanno sobbalzare sulla sedia come un amo che tira forte all’improvviso: secondo indiscrezioni raccolte nelle ultime ore, la Roma avrebbe chiuso per una pista internazionale per la panchina della prossima stagione. Un nome che finora era rimasto sottotraccia, ma che nelle ultime ore ha cominciato a guizzare in superficie: Josep “Pep” Guardiola.

Il tecnico catalano, attualmente al Manchester City, starebbe valutando nuove sfide per il futuro. E secondo alcuni spifferi, a Trigoria si starebbe facendo largo un’idea che fino a ieri sembrava solo una fantasia da acquario: portare Guardiola nella Capitale.

La Roma sta attraversando una stagione fatta di saliscendi. Dopo l’ennesimo cambio in panchina lo scorso autunno – con l’addio a sorpresa di Daniele De Rossi e il breve interregno di Ivan Juric – l’arrivo di Claudio Ranieri ha riportato un po’ di ordine nello spogliatoio. Attualmente i giallorossi galleggiano a ridosso della zona europea, ma le ultime settimane hanno mostrato una squadra più solida, capace di tenere la rotta anche in acque agitate.

Chi dorme non piglia pesci, sterzata immediata Friedkin: Guardiola ha abboccato

In questo contesto, i Friedkin starebbero ragionando in prospettiva, pronti a pescare il jolly giusto per dare una svolta decisiva al progetto tecnico. E tra i nomi emersi in queste ore, quello di Guardiola – per quanto apparentemente improbabile – ha iniziato a circolare con una certa insistenza. Un nome che fa sognare i tifosi e che scuote le reti.

Naturalmente, al momento non ci sono conferme ufficiali né da parte della Roma né dall’entourage del tecnico. Ma si sa, il mercato non dorme mai e certe voci, soprattutto in primavera, sanno essere scivolose come anguille. In ogni caso, sarà interessante vedere se questa suggestione si trasformerà in qualcosa di più concreto o se resterà una brillante illusione.

Ah, dimenticavamo un piccolo dettaglio: oggi è 1° aprile. E, come da tradizione, un po’ di leggerezza non guasta. Nessun contatto reale tra Guardiola e la Roma è stato confermato, e per ora il tecnico catalano resta saldamente alla guida del Manchester City. Il pesce l’abbiamo lanciato… a voi decidere se abboccare o meno. Buon pesce d’aprile a tutti, e forza Roma!