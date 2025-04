Juventus, c’è Conte dopo Tudor: hanno già messo nero su bianco

Conte dopo Tudor, hanno già messo nero su bianco per il prossimo allenatore della Juventus. Le ultime novità in queste settimane successive all’esonero di Thiago Motta.

Il panorama delle panchine in Serie A è in fermento, con numerosi cambiamenti e speculazioni che coinvolgono alcuni dei club più prestigiosi d’Italia. Al centro dell’attenzione c’è la stessa Roma, guidata da Claudio Ranieri, il quale ha recentemente dichiarato che non sarà lui a sedere sulla panchina giallorossa nella prossima stagione.

Ranieri ha ironizzato, dopo Lecce, sulle voci riguardanti il suo successore, affermando: “Come me? No, di sicuro più giovane“. La dirigenza della Roma è alla ricerca di un allenatore italiano con una profonda conoscenza della Serie A e una solida esperienza internazionale, capace di avviare un progetto a lungo termine.

Tra i nomi circolati figurano Massimiliano Allegri, Maurizio Sarri, Stefano Pioli e, meno specificamente, profili italiani con i quali poter avviare un progetto a lungo termine con pazienza e visionarietà. Più in generale, il valzer delle panchine in Serie A è in pieno svolgimento, con Milan, Juventus e lo stesso Napoli al centro di un intricato intreccio di trattative e speculazioni che potrebbero ridefinire gli equilibri del campionato italiano nella prossima stagione.

Conte alla Juventus dopo la traghettata Tudor: ci sono già le cifre

Anche il Milan, infatti, è al centro di speculazioni riguardanti la panchina. Dopo l’esonero di Paulo Fonseca a dicembre 2024, sostituito da Sergio Conceicao, il club rossonero sta valutando ulteriori cambiamenti. Conceicao ha recentemente minimizzato le voci sul suo futuro, sottolineando la necessità di concentrarsi sulle prossime sfide.

​La Juventus, dal canto suo, ha recentemente esonerato Thiago Motta a seguito di una serie di risultati deludenti e tensioni interne. Al suo posto è stato chiamato Igor Tudor, ex giocatore bianconero, con l’obiettivo di garantire la qualificazione alla prossima Champions League. Nonostante ciò, il club torinese, così come lo stesso Milan, è stato accostato ad Antonio Conte, alimentando ulteriormente le speculazioni sul futuro dell’allenatore leccese.

Antonio Conte, attualmente alla guida del Napoli, si trova dunque al centro di un intreccio di voci che lo vedrebbero corteggiato sia dalla Juventus che dal Milan. Nonostante un contratto con il club di De Laurentiis fino al 2027, le speculazioni sul suo futuro continuano a circolare, alimentate dall’interesse di altri club e dai precedenti rapporti tra Conte e le squadre coinvolte.

La permanenza di Tudor, oltre a dipendere dai risultati di questi ultimi due mesi di campionato, è destinata a intrecciarsi anche con decisioni societarie e l’evoluzione di un valzer in panchina che non poche novità potrebbe prossimamente regalare.

Nello specifico, non vanno sottovalutate le ‘cifre’ Goldbet circa lo scenario di un ritorno di Conte sulla panchina della Juventus. Un’ipotetica firma per il post Tudor, infatti, è in questi giorni scesa a quota 3.50, restituendo consapevolezza del fatto che uno scenario del genere, pur figurando ad oggi come complicato e inatteso, sia ben lontano dai contorni dell’utopia.