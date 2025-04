La Roma anticipa il Milan, UFFICIALE: assegno da 17 milioni

Il comunicato ufficiale ha reso note le cifre esatte delle operazioni: il dato coinvolge direttamente anche la Roma. Ecco perché

Benché la testa degli uomini di Claudio Ranieri sia rivolta al prosieguo di una stagione che, almeno in campionato, Dovbyk e compagni sono stati in grado di risollevare, a tenere banco da un punto di vista mediatico sono anche le voci e le indiscrezioni di mercato. Oltre al toto allenatori, infatti, in casa giallorossi non sono pochi gli spifferi che stanno circolando riguardo alle occasioni di mercato che cominciano a solleticare le fantasie dei tifosi.

Va da sé che le prossime gare di campionato potrebbero incidere e non poco sulle prossime mosse vista l’importanza degli introiti UEFA. Ad ogni modo, un discorso importante – oltre al tema acquisti – sarà ricoperto da quelle cessioni che l’area tecnica della Roma sarà in grado di capitalizzare. Addii dai quali Ghisolfi si aspetta di intascare un tesoretto da reinvestire nell’immediato per avere importanti margini di manovra per i colpi in entrata. Acquisti e cessioni dei vari club che, intanto, sono stati implicitamente tirati in causa dall’ultimo documento pubblicato dalla FIGC in merito ai dati riguardanti le commissioni percepite dagli agenti per le operazioni concluse dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2024.

Commissioni agli agenti nel 2024, UFFICIALE: Roma al quarto posto, svetta la Juventus

Alla luce del tanto farraginoso quanto improduttivo restyling estivo, a ‘svettare’ tra le big italiane in questa speciale classifica è la Juventus. Il club bianconero guarda tutti dall’alto avendo corrisposto ben 33,989 milioni di euro agli agenti nel 2024. Più contenuta, invece, la spesa dell’Inter. I pochi movimenti sia in entrata che in uscita hanno portato i nerazzurri a sborsare ‘soltanto’ 24,7 milioni.

Sul gradino più basso del podio si issa invece il Napoli, terzo con i suoi 18,1 milioni di euro. Poco distante la Roma, che ha corrisposto agli agenti dei calciatori coinvolti nelle varie operazioni effettuate 17,1 milioni di euro. I giallorossi si sono piazzati davanti al Milan, che con i suoi 15,295 milioni occupa il quinto posto. Del resto i rossoneri hanno varato una politica molto chiara sul tema, preferendo piazzare importanti operazioni in termini di cartellino piuttosto che corrispondere ai calciatori trattati importanti ingaggi e, di conseguenza, consistenti commissioni. Tra le big, l’Atalanta ‘insegue’ a quota 14,3 milioni.