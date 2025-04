Roma fregata dall’Inter: scambio bianconero da 20 milioni

Roma fregata dall’Inter. La formazione giallorossa è in corsa per un posto Champions, mentre la società non perde di vista il mercato.

Chi l’avrebbe detto soltanto una manciata di settimane fa che Roma-Juventus, calendarizzata domenica 6 aprile allo Stadio Olimpico, potesse assumere i contorni di una vera e propria finale in ottica qualificazione alla prossima Champions League.

Eppure è così. La Roma di Claudio Ranieri ha ingranato la quinta ed inanellato ben sette vittorie consecutive mentre la Juventus si è accartocciata su sé stessa con le ben note. ed inevitabili, conseguenze delle ultime settimane. Una vittoria della formazione giallorossa vorrebbe dire aggancio in classifica ai bianconeri di Igor Tudor con tutte le positive conseguenze anche, e soprattutto, a livello psicologico che potrebbero poi risultare determinanti nelle ultime e decisive giornate. Il sogno Champions League risorto in poche settimane e che potrebbe mutare, in meglio, i programmi della società giallorossa in sede di calciomercato.

Roma fregata dall’Inter. Oumar Solet sbarca a Milano

C’è una parte della Roma che insegue il sogno Champions League ed un’altra che sogna di farla diventare sempre più competitiva. E se per il primo obiettivo lavora alacremente Claudio Ranieri, per l’altro vi è l’assoluto impegno del direttore sportivo capitolino, Florent Ghisolfi.

Qualche nome è già presente sul taccuino del ds della Roma ma su uno sembra che vi siano insuperabili difficoltà. Il prospetto è quello di Oumar Solet, classe 2000, difensore francese dell’Udinese. La Roma ha in programma, in vista della prossima sessione di mercato, l’acquisto di due difensori e per l’immediato post-Hummels la società giallorossa aveva puntato il classe 2000 bianconero friulano.

Ma sul difensore francese vi è da tempo l’onnivora Inter di Beppe Marotta che ritiene fermamente come il centrale dell’Udinese sia prospetto perfetto per il rafforzamento, e ringiovanimento, della retroguardia nerazzurra. Per la Roma una concorrenza temibile. L’Inter punta pertanto Oumar Solet e, almeno momentaneamente, ha messo da parte l’ipotesi di acquisto dell’altro difensore dell’Udinese, lo sloveno classe 1999, Jaka Bijol.

Operazione–Oumar Solet che non sarà comunque a buon mercato per la società milanese. L’Udinese ha acquistato il difensore francese a parametro zero e per farlo suo l’Inter dovrà sborsare una cifra non è inferiore ai 20 milioni di euro.