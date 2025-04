Scambio 2×1 tra Roma e Inter. Per Inzaghi il regalo scudetto con un addio. Ecco lo scenario per la prossima estate che cambia gli equilibri

Un post criptico che lascia spazio a molteplici interpretazioni. E ovviamente si sa, in questo tempo di social, ogni parole deve essere per forza di cose soppesata.

Davide Frattesi, centrocampista dell’Inter che domenica scorsa contro l’Udinese ha giocato dall’inizio e ha messo a segno quel gol che alla fine si è rivelato decisivo per l’economia della partita, subito dopo il match ha scritto sui propri profili social un messaggio: “Sempre spento, ma chi mi conosce sa quello che sta succedendo”. Insomma, a queste parole come detto si potrebbero dare davvero molteplici interpretazioni e forse quella più corretta è relativa alla questione mercato.

Frattesi alla Roma in cambio di Zalewski e Cristante

Che Frattesi piaccia alla Roma, da un bel po’ di tempo, è il segreto di Pulcinella. Lo sanno tutti. E ogni volta che si aprono le operazioni di mercato si parla ovviamente di un possibile passaggio del centrocampista da Milano nella Capitale. Si tratta, l’Inter spara alto, la Roma arretra e finisce sempre con un nulla di fatto. Però le cose la prossima estate potrebbero davvero cambiare, soprattutto perché alla fine dello scorso mese di gennaio i giallorossi hanno dato Zalewski ai nerazzurri e lo stesso esterno potrebbe rimanere a Milano pure la prossima stagione.

A questo, magari, si potrebbe anche aggiungere il cartellino di Cristante che, nonostante una rinascita per via della mano di Ranieri, non è sicuro del proprio destino. Il futuro di Bryan è tutto da scrivere e già nel gennaio che da poco ci siamo messi alle spalle si è parlato della possibilità di un suo passaggio in nerazzurro. L’agente Riso lo avrebbe proposto appunto nello scambio con Frattesi ed è una soluzione che si può serenamente tenere sott’occhio anche per la prossima estate: magari con un 2×1: Zalewski e Cristante e Milano, Frattesi a Roma, a casa sua, per la gioia di tutti.