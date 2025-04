Sgarbo storico, “vergogna” Juventus: si è tirato fuori

Sgarbo storico dentro la Juventus: non era mai successa una cosa del genere. La risposta è clamorosa dopo l’esonero di Thiago Motta

Era nell’aria, senza dubbio. E la Juve ha deciso di sfruttare la sosta per le nazionali per dare il benservito a Thiago Motta affidandosi a Igor Tudor che ha iniziato bene: vittoria contro il Genoa e soprattutto nessun gol subito dopo i 7 che i bianconeri avevano preso in due partite.

C’era sicuramente un clima teso dentro la Juventus: e si è visto nel momento in cui Motta è stato cacciato con un solo post di ringraziamento, quello di Mbangula. Nessun altro ha voluto o sentito il dovere di salutare il tecnico che ha pagato, senza dubbio, un atteggiamento abbastanza diretto e deciso. Con delle scelte, alcune volte, che sono sembrate davvero illogiche. E dentro la Juventus, fino al momento, nessuno si è mai preso una responsabilità del genere. E chi ha cercato di cambiare una mentalità netta, e delineata da oltre cento anni di storia, ha fatto la fine di Motta. Pensiamo a Sarri, ad esempio, allontanato nonostante la vittoria dello scudetto.

Terremoto Thiago Motta: Damascelli risponde all’agente

Nei giorni scorsi l’agente di Motta aveva definito “vergognoso” l’atteggiamento dell’opinione pubblica nei confronti del proprio assistito. Frasi che non sono andate per niente a genio a Tony Damascelli, giornalista, che è intervenuto in questo modo a Rai Sport.

“Thiago Motta ha trattato in maniera vergognosa la storia della Juventus, diciamo le cose come stanno. Poi che l’opinione pubblica abbia una reazione critica nei confronti di un allenatore, che sia Guardiola o l’ultimo della categoria eccellenza, è normale ma usare il termine vergogna mi sembra esagerato. Motta è un ottimo professionista che ha sbagliato una stagione, dopo averne fatto una buona a Bologna, va via senza essere stato cacciato, è lui stesso che si è chiamato fuori”. Insomma, volano gli stracci e le polemiche di certo non mancano. E chissà se prima o poi Motta prenderà la parola sulla questione. Forse nemmeno lui si aspettava un allontanamento così veloce.