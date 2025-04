Vlahovic ha già trovato squadra: lascia la Juve per vincere la Champions

Vlahovic lascia la Juventus per vincere la Champions League: epilogo choc di calciomercato per l’attaccante serbo dopo le tante difficoltà fin qui vissute.

​La Juventus sta vivendo una stagione di alti e bassi, caratterizzata da cambiamenti significativi sia in panchina che nella rosa. Dopo l’esonero di Thiago Motta, a seguito di una serie di risultati deludenti, tra cui l’eliminazione dalla Champions League per mano del PSV Eindhoven e la sconfitta per 4-0 contro l’Atalanta, seguita dal non meno grave risultato di Firenze, la dirigenza bianconera ha affidato la guida tecnica a Igor Tudor.

L’ex difensore juventino ha esordito con una vittoria per 1-0 contro il Genoa, interrompendo una striscia negativa e mantenendo viva la speranza di qualificazione alla prossima Champions League. Nonostante questo inizio promettente sotto la nuova gestione, il club continua a fronteggiare sfide significative. Attualmente, la Juventus occupa il quinto posto in Serie A con 55 punti, a un solo punto dal Bologna quarto in classifica.

Calciomercato Juventus, spunta anche il Bayern Monaco per Vlahovic

La lotta per un posto nell’Europa che conta è serrata, e ogni partita diventa cruciale per determinare il futuro europeo della squadra.​ In questo contesto di incertezza, emergono voci di mercato riguardanti Dusan Vlahovic, l’attaccante serbo arrivato a Torino con grandi aspettative, sul quale aumentano le speculazioni e gli interrogativi relativi al suo futuro.

Con l’arrivo di Tudor e le nuove dinamiche tattiche, sarà interessante osservare come l’attaccante verrà impiegato e se riuscirà a riconquistare un ruolo centrale nel progetto bianconero. Il serbo, come anche in passato, ha avuto alti e bassi durante la sua esperienza in bianconero quest’anno.

Nonostante il suo talento, Vlahovic non è riuscito a esprimere costantemente il suo potenziale, risultando spesso fuori forma o limitato da un gioco che non gli si adatta perfettamente. La sua situazione potrebbe essere messa in discussione sul mercato, e non mancano le speculazioni su un possibile trasferimento. Nel recente passato, come noto, si era parlato soprattutto di possibili approdi in Premier League, dove avrebbe attirato le attenzioni di club come Manchester United o Aston Villa, tra i vari.

Secondo Transferfeed.com, il Bayern Monaco sarebbe, però, fortemente interessato al giocatore, tanto da valutare un’offerta che si aggirerebbe intorno ai 40 milioni di euro. Questo scenario di mercato potrebbe accelerare se la Juventus non riuscisse a recuperare la competitività necessaria per mantenere la sua stella in squadra.

