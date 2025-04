Nuova panchina per Roberto Mancini: annuncio clamoroso

Nuova panchina per Roberto Mancini. Non accennano a diminuire le indiscrezioni che vorrebbero l’ex c.t. azzurro pronto al rientro in panchina.

Un nome che è parte della storia del calcio italiano e non soltanto. Roberto Mancini, classe 1964, da Jesi, è stato uno dei più grandi talenti della storia del calcio italiano.

Un nome, un volto e due piedi che sono riusciti a scrivere pagine indimenticabili. Un nome ed un volto che, una volta messi a riposo i piedi fatati, hanno intrapreso un’importante carriera da allenatore. E quando si parla di Roberto Mancini allenatore non si possono che citare prestigiosi club disposti a sceglierlo come proprio responsabile tecnico. Nelle ultime settimane il tecnico jesino è stato accostato più volte alla Juventus. Era la prima scelta di Cristiano Giuntoli per il post-Thiago Motta. Dopo la disastrosa scelta estiva del direttore tecnico bianconero la proprietà della Juventus, rappresentata da John Elkann, ha deciso di optare per Igor Tudor. Un segnale chiarissimo.

Nuova panchina per Roberto Mancini. Si riscrive la storia

Chiusa la porta chiamata Juventus, se ne potrebbe aprire un’altra. Una tentazione irresistibile, una suggestione che fa tremare i polsi. E battere il cuore.

il presidente della Sampdoria, Matteo Manfredi, sta valutando la posizione del tecnico blucerchiato, Leonardo Semplici. Il 17esimo posto in classifica, a sette giornate dalla fine del campionato di Serie B, preoccupa non poco. E’ necessario un repentino cambio di rotta e per tale motivo il numero uno della Sampdoria avrebbe contattato Roberto Mancini come riferito da Cronache di spogliatoio. Ad ottobre 2024 il tecnico di Jesi ha lasciato la guida dell’Arabia Saudita. Dopo quasi trentacinque anni dallo storico scudetto della Sampdoria dell’indimenticabile presidente Paolo Mantovani, Roberto Mancini, orfano del suo gemello Gianluca Vialli, potrebbe sedersi sulla panchina blucerchiata per regalare un altro ‘scudetto’ chiamato salvezza. Un sogno, forse una suggestione per allontanare uno spettro che fa paura. Il campionato di Serie A 1990-1991, però, ci ha insegnato come nel calcio i miracoli possano davvero realizzarsi. Quel giorno eravamo tutti blucerchiati, nessuno escluso.

Il miracolo potrebbe ripetersi e come allora può portare in calce la ‘magica’ firma di Roberto Mancini.