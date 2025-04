Osimhen alla Juventus: annuncio e cifre già svelate

​Osimhen alla Juventus, Giuntoli è già sceso in campo. C’è l’annuncio che spiega tutto e disvela le cifre. Gli ultimi aggiornamenti di calciomercato.

La Juventus sta attraversando un periodo di significativi cambiamenti, sia a livello tecnico che dirigenziale. L’arrivo di Igor Tudor sulla panchina bianconera ha portato a una vittoria all’esordio contro il Genoa, segnale di una possibile svolta positiva per la squadra. Tudor ha introdotto modifiche tattiche immediate, tra cui il ritorno alla difesa a tre e il rilancio di Dusan Vlahovic nell’undici titolare. ​

Tuttavia, il futuro di Vlahovic alla Juventus appare incerto. Le trattative per il rinnovo del contratto si sono arenate, e il club sembra disposto a cedere l’attaccante serbo per una cifra intorno ai 40-45 milioni di euro. Diversi club di Premier League, tra cui Arsenal e Newcastle, hanno manifestato interesse per il giocatore. ​

In questo contesto di possibili partenze, la Juventus guarda al mercato per rinforzare il reparto offensivo. Un nome che continua a circolare è quello di Victor Osimhen.

Osimhen alla Juventus, stipendio choc e prezzo alle stelle

La possibile acquisizione di Osimhen rappresenterebbe un investimento significativo per la Juventus, che dovrebbe affrontare una spesa considerevole per assicurarsi le prestazioni del bomber nigeriano. Tuttavia, l’operazione potrebbe essere facilitata dalla cessione di Vlahovic, il cui addio libererebbe risorse economiche e spazio nel reparto offensivo.

​A esporsi sulla questione è stato il cronista di 7Gold e Tribuna.com, Armando Areniello, che ha così parlato della questione Osimhen alla Juventus, coinvolgendo anche poi le attuali voci su un possibile addio di Conte al Napoli.

“Non emergono segnali concreti di un possibile addio di Antonio Conte al Napoli. Le sue recenti dichiarazioni vanno lette nell’ottica di un confronto programmato a fine stagione con Aurelio De Laurentiis, durante il quale l’allenatore chiederà garanzie sul mercato. Tali garanzie arriveranno: il club è pronto a investire almeno 150 milioni di euro per rivoluzionare la rosa e rilanciare il progetto tecnico”.

“La Juventus ha manifestato interesse per Osimhen, con Giuntoli che avrebbe già avviato contatti con l’entourage del giocatore. Tuttavia, l’operazione si presenta particolarmente complicata per due motivi: la richiesta del Napoli, che valuta l’attaccante 100 milioni di euro (nonostante la clausola da 75 milioni sia valida solo per l’estero), e l’alto ingaggio richiesto dal nigeriano, che pretende almeno 10 milioni a stagione. Attualmente, il Manchester United sembra in vantaggio nella corsa a Osimhen, pronto a offrire 40-50 milioni più il cartellino di Hojlund“.