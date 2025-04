Penalizzazione in classifica e addio Conte: “Sanzioni per i tesserati”

Giungono notizie clamorose in merito ad uno sviluppo in grado di scuotere profondamente la massima lega italiana tutta.

La ricchezza di spunti e ribaltoni donataci dalla stagione in corso è senza dubbio alcuno una piacevole sorpresa, in particolare se rapportata alla prevedibilità che l’andamento dello scorso anno sembrava annunciare per via dello schiacciante dominio che la corazzata nerazzurra di Simone Inzaghi aveva concretizzato nell’annata 23/24.

Nella stagione attuale la corsa allo scudetto, ma anche quella alla zona Champions, sono state impreziosite da una serie di avvenimenti imprevedibili, che vanno dal sostanziale appianamento del rendimento medio delle prime tre squadre della classifica, passando dalle delusioni relative a formazioni come la Roma di De Rossi e Juric, il Milan di Fonseca e Conceicao o la Juventus di Motta, fino ad arrivare a nuovi ribaltamenti come la rinascita improvvisa della Roma una volta giunto Claudio Ranieri a Trigoria.

Una delle corse allo scudetto più avvincenti degli ultimi due decenni, tuttavia, rischia di essere bruscamente interrotta a causa di un procedimento portato avanti dalla Procura di Roma nei confronti del Napoli di De Laurentiis, che, in piena lotta con l’Inter di Inzaghi, sarebbe ad un passo da un baratro desolante, capace di mettere la parola fine ad un confronto sinora avvincente.

Napoli, penalizzazione punti e sanzioni all’orizzonte: Conte pronto all’addio?

La valanga che si prepara a colpire il centro sportivo dei partenopei sarebbe stata innescata dalla tanto chiacchierata operazione relativa al passaggio di Victor Osimhen dal Lille alla società campana, all’interno della quale, nell’ormai lontano settembre del 2020 sarebbero state inserite delle contropartite (Liguori, Manzo, Palmieri e Karnezis) dal valore di 20 milioni di euro.

Un procedimento legale che aveva già colpito e poi assolto il Napoli nel 2022, ma che ora, a causa dell’emersione di alcuni elementi nuovi, sarebbe stato stato riportato in auge dai magistrati capitolini.

Mentre la FIGC sta attendendo prima di comunicare aggiornamenti sul tema, Luca Moblmano, in occasione della trasmissione QSVS a Telelombardia, ha dichiarato: “Ci risulta che arriveranno le sanzioni per la questione Osimhen. La Procura federale ha chiuso le indagini. Dai rumors che ci sono, arriveranno sanzioni per i tesserati coinvolti nella vicenda. Si parla poi anche di una probabile penalizzazione in termini di punti”.

Nel caso in cui ciò dovesse essere confermato l’Inter di Inzaghi si troverebbe di colpo con la strada spianata verso il suo secondo scudetto di fila e gli appassionati della massima lega verrebbero indubbiamente privati di un finale di stagione al cardiopalma. Oltre a ciò, una delle conseguenze più impattanti sarebbe quella relativa all’avvenire di Antonio Conte, il quale, già protagonsta di qualche attrito con la dirigenza partenopea negli scorsi mesi, potrebbe decidere di abbandonare il progetto Napoli dopo aver pagato le conseguenze di errori commessi in passato dai vertici napoletani.