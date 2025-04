Addio Inter: colpo Champions bianconero da 100 milioni

Addio Inter. La società guidata a meraviglia da Beppe Marotta potrebbe incontrare difficoltà impreviste in ottica mercato. Per chi?

Avanti in campionato proseguendo l’inarrestabile cammino già intrapreso in Champions League ed in Coppa Italia. L’Inter di Simone Inzaghi cancella dal campo qualsivoglia avversario e la fame di trofei aumenta sempre più.

La semifinale di Champions League è un risultato prestigioso dal punto di vista sportivo. Da quello economico è, invece, straordinario. Il cammino nella competizione più importante, ed economicamente più ricca, ha già assicurato alle casse nerazzurre la cifra di 115 milioni di euro. Il presidente dell’Inter, nonché amministratore delegato, Beppe Marotta, continua a mietere successi di ogni sorta. Vittorie in serie ed un bilancio disastrato rimesso miracolosamente in ordine nell’arco di poche stagioni. Il dirigente varesino, però, non si ferma. Come ha appreso quando era alla Juventus la vittoria più bella è sempre la prossima.

Addio Inter. Jack Grealish non arriverà alla Pinetina

Difficile migliorare un organico come quale attualmente a disposizione di Simone Inzaghi. Occorre, però, ringiovanire il reparto difensivo e puntellare il centrocampo con prospetti di livello assoluto.

La dirigenza dell’Inter lo aveva individuato per tempo ma a leggere footballfancast.com paiono esserci delle difficoltà. Il prescelto risponde al nome di Jack Grealish, classe 1995, centrocampista – attaccante inglese, con cittadinanza irlandese, del Manchester City e della nazionale inglese. Marotta ed Ausilio speravano di regalarlo ad Inzaghi ma sulla strada dell’Inter si sono messi di traverso i bianconeri del Newcastle. La medesima speranza si nutriva anche dall’altra del Naviglio. Infatti il Milan ha pensato, e sta ancora pensando, al centrocampista del Manchester City. Il prossimo mercato rossonero prevede ingressi top, esattamente come il classe 1995 dei Cityzens. Sul centrocampista di Pep Guardiola, costato ai Cityzens la somma di 100 milioni di euro, vi sono però anche Tottenham ed Aston Villa. La terza posizione, ora acquisita in classifica dal Newcastle, vorrebbe dire Champions League ed i denari necessari per il grande acquisto. Un fattore che, al momento, rende i bianconeri favoriti alla corsa per Jack Grealish. Pertanto il piano di mercato di Inter e Milan si complica.