Addio Real e blitz Ancelotti: è già nella Capitale

Addio Real e blitz Ancelotti. L’eliminazione dalla Champions per mano dell’Arsenal forse ha messo fine all’avventura del tecnico sulla panchina del Madrid

Niente rimonta, anzi, un’altra sconfitta. Il Real Madrid ieri sera ha perso contro l’Arsenal in Champions League ed è fuori dalla massima competizione europea. Mai i madrileni hanno dato l’impressione durante il match di poter risorgere dopo la scoppola della scorsa settimana a Londra. E adesso il futuro di Ancelotti è a rischio.

“Il club potrebbe voler cambiare. Potrebbe essere quest’anno, potrebbe essere l’anno prossimo, non c’è problema” ha commentato alla fine del match il tecnico italiano in conferenza stampa. Un addio che sembra essere vicino soprattutto se non dovesse arrivare la vittoria nella Liga. C’è il Clasico da giocare contro un Barcellona che è in forma e che invece si è preso la semifinale contro l’Inter. Tutto lascia presagire che il giocattolo si sia rotto, con Xabi Alonso che è entrato nel mirino dei catalani, spiega Marca, e che potrebbe essere l’erede.

Ancelotti, addio Real: gli emissari del Brasile a Madrid

E ieri sera, sempre secondo il quotidiano spagnolo, Diego Fernandes, uomo d’affari brasiliano con forti legami con il calcio del suo paese, era presente al Bernabeu. Un emissario sottolinea l’edizione online del giornale per convincere Ancelotti ad accettare la panchina della nazionale verdeoro che lo vorrebbe già dai prossimi mesi in panchina per cercare di chiudere il discorso qualificazione al prossimo Mondiale.

“Fonti vicine all’operazione hanno confermato che i colloqui con l’entourage di Carlo si stanno svolgendo in modo molto discreto e che la strategia è molto chiara, per far arrivare l’allenatore italiano all’allenatore italiano prima della data FIFA di giugno”, vale a dire nei prossimi impegni della nazionale, appunto. Anche se sarà difficile questo, soprattutto perché il Real Madrid dovrà giocare il prossimo Mondiale per Club previsto tra giugno e luglio negli Stati Uniti. Ancelotti, come sappiamo, è stato accostato alla Roma con molta insistenza come possibile erede di Claudio Ranieri. Anche Totti nei giorni scorsi ne ha parlato. Ma la pista è complicata.