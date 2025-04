Addio Roma e ribaltone Inter: Dybala ha già risposto

Addio Roma e ribaltone Inter, l’annuncio sullo scenario di calciomercato spiega tutto: Dybala ha già risposto.

In una parentesi di stagione destinata ad avere un impatto determinante sui piazzamenti finali e le ripercussioni di questi ultimi sui margini di manovra da parte delle società, non manca certamente spazio per le prime voci e suggestioni di calciomercato. Ogni scenario, ovviamente, deve essere ascritto in un perimetro fatto di ipotesi e necessaire attese, proprio alla luce delle ripercussioni che i piazzamenti finali potrebbero avere sulle capacità e opportunità di intervento economiche da parte delle società.

Ne sa qualcosa la stessa Roma, concentratissima su queste battute finali di un campionato che è possibile dividere in un pre e post Claudio Ranieri e che, ad oggi, consente quantomeno di ambire ad un piazzamento continentale, contrariamente e lontanamente dalle ipotesi avanzate dai più fino a qualche tempo fa.

La nobiltà degli impegni che attendono i giallorossi, ad ogni modo, non archivia in alcun modo quei discorsi legati al futuro che, da mesi ormai, attanagliano attese e speranze da parte dei tifosi, sempre più incuriositi dalla nomina del nuovo allenatore, per la quale non dovrebbe mancare ormai troppo tempo.

Calciomercato Roma, da Dybala a Zalewski: doppio no al Galatasaray annunciato

Da quest’ultima situazione, come noto, deriveranno anche indicazioni rispetto alla ambizioni della squadra e la visione dei Friedkin circa un cammino di ripartenza da avviarsi, per l’ennesima volta, in questi quasi due anni senza Mourinho. Un ruolo importante sarà assunto dallo stesso Claudio Ranieri, sempre più vicino allo svolgere in modo ufficiale il tante volte proclamato ruolo di consigliere della società.

Intanto, così come per la scelta dell’allenatore, sono anche numerose le attese per il calciomercato, le cui dinamiche, non poche volte, passano anche per incastri, volontà delle parti in causa e inattese soprese in grado di avere immediate ingerenze sulla felice o mancata riuscita delle trattative. Più nello specifico, rispetto ad alcuni scenari di mercato che, qualche mese fa, avrebbero potuto prendere altre direzioni, non può essere ignorato quanto dichiarato da George Gardi.

Il direttore sportivo del Galatasaray, conosciuto in patria come “il mago dei trasferimenti”, ha parlato ai microfoni di Turkiye Gazetesi, rilasciando dichiarazioni anche su Dybala e il mondo Roma. Alla domanda su ipotetici giocatori che avrebbe voluto portare al Galatasaray per poi non riuscirci, così il DS: “Avevo un accordo con la Roma per Zalewski, ma il giocatore non voleva lasciare il club. Successe la stessa cosa con Dybala: ha voluto restare a Roma“.

Determinante, in entrambi i casi, dunque, le volontà di Nicola e Paulo, con il secondo rimasto saldamente al centro del progetto e il primo partito proprio lo scorso inverno in direzione Inter, alla ricerca di una continuità e un ritrovamento dopo lo smarrimento sempre più evidente in quella città che lo ha formato sin da ragazzino.