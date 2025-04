Allegri o Sarri nella Capitale: il sorpasso UFFICIALE ha chiuso i giochi

Allegri o Sarri nella Capitale: il sorpasso UFFICIALE. Ecco la situazione che si potrebbe creare nella prossima estate. Via libera per i due tecnici

Sono diverse le panchine delle big europee in bilico per la prossima stagione. A partire da quella del Real Madrid che ieri è uscito dalla Champions. Gli emissari della Federazione Brasiliana erano al Bernabeu per cercare di convincere il tecnico italiano ad accettare la loro offerta. Vedremo.

Rimanendo fuori dall’Italia, c’è una delle panchine più importanti in Premier League che è in cerca di un allenatore. La stagione, qualora stasera dovesse arrivare un’eliminazione dall’Europa League, si potrebbe considerare conclusa e il futuro dell’attuale trainer è davvero in bilico. Parliamo del Tottenham che, dopo un paio di stagioni di livello con Postecoglou, sta vivendo un’annata molto al di sotto delle aspettative. Un addio alla fine della stagione è quasi scontato – stasera si deciderà praticamente tutto – e allora da quelle parti circolano dei nomi assai importanti come possibili sostituti. Anche dei nomi che nel corso di questo periodo sono stati accostati alla Roma.

Allegri o Sarri: il Tottenham ha deciso

Partiamo da Allegri: il tecnico livornese, cercato a quanto pare dai londinesi, sta comunque scendendo nelle gerarchie, almeno stando ai bookmakers. Se fino a pochi giorni fa si giocava a 13 volte la posta, adesso si gioca a 18. Quindi difficile vederlo a Londra. In tutto questo è spuntato anche il profilo di Maurizio Sarri, ex Lazio (e che pare essere un profilo cercato pure dai giallorossi), che si attesta a 20 volte la posta. E poi c’è pure De Zerbi, ma pure l’attuale tecnico del Marsiglia non è tra i favoriti. Insomma, se la Roma avesse davvero in mente di prendere uno dei tre, allora la strada sarebbe in discesa e con poche complicazioni. Certo, c’è da dire che anche il Milan cerca un tecnico e come sappiamo potrebbe uscire da questo ventaglio.

In cima alla lista, da quelle parti, adesso c’è Marco Silva. Però tutto potrebbe cambiare nel corso delle prossime ore. Sì, perché se il Tottenham dovesse riuscire a vincere l’Europa League, che garantirebbe anche una qualificazione alla prossima Champions, allora Postecoglou potrebbe salvare il posto. Con buona pace di tutti i pretendenti.