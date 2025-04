Firma con l’Inter dopo un anno: 20 milioni e addio Friedkin

20 milioni e addio Friedkin, le ultime di calciomercato parlano chiarissimo: firma con l’Inter dopo solamente un anno.

Non ci sono mai tempi troppo prematuri o avanzati per poter parlare di calciomercato, a maggior ragione se tali discorsi vengono a nascere in momenti stagionali di grande vicinanza alla conclusione del campionato. Ne sa qualcosa la stessa Roma che, oltre a dover restare concentrata su un presente che sul campo ha ancora tanto da dire, non può che risultare attenta anche a quelle dinamiche future che riguarderanno l’imminente campagna acquisti.

Il primo passo da condurre in quel di Trigoria riguarda ovviamente la scelta del nuovo allenatore, discriminante fondamentale per capire quali siano gli effettivi margini di manovra e le concrete volontà degli addetti ai lavori di Trigoria in vista delle stagioni a venire. Ruolo tutt’altro che scontato sarà quello di Claudio Ranieri, ufficialmente annunciatosi come consigliere futuro dei Friedkin e da tempo considerato tra i personaggi con maggiore voce in capitolo nella scelta del nuovo allenatore, il cui annuncio dovrebbe essere sempre più vicino.

Gudmundsson tra Inter ed Everton: testa a testa da 20 milioni

Ampliando lo sguardo d’orizzonte, ad ogni modo, va sottolineato come siano diverse le questioni con le quali i Friedkin dovranno fare i conti in questa fase e nei mesi successivi, con un’attenzione da rivolgersi agli ormai plurimi business che i texani hanno nel mondo del calcio.

Più nello specifico, dopo aver messo le mani anche sull’Everton divenendone proprietario, Dan Friedkin potrebbe adesso essere coinvolto in una dinamica di calciomercato ben intrecciantisi con la Serie A e, ancor di più, con l’Inter. Ci riferiamo, nello specifico, a quanto riferito da TeamTalk rispetto agli interessi nerazzurri per uno dei talenti più importanti e chiacchierati della nostra Serie A, Albert Gudmundsson.

Dopo la grande crescita al Genoa, l’islandese si sta rendendo protagonista anche a Firenze, dove è arrivato al fronte di un prestito da 5 milioni di euro e un riscatto fissato a 14 milioni più 3 di bonus. In attesa di capire se Commisso e adepti decideranno se esercitare tale riscatto, non stanno mancando attenzioni e avances nei suoi confronti, con l’Inter, appunto, tra le interessate. Stando a quanto si legge, il suo costo non dovrebbe superare i 20 milioni di sterline.

L’Inter resta tra le più interessate, così come i Friedkin, che oltre all’estate di grande cambiamenti che li attende a Roma, non possono minimamente trascurare la prima campagna acquisti da proprietari dell’Everton. Qui, alla luce della scadenza contrattuale imminente di Calvert-Lewin e il ritorno a Londra di Armando Broja, un nome come quello di Gudmundsson potrebbe essere altisonante quanto spendibile e coerente con gli aneliti dei tifosi e le esigenze tecniche di allenatore e squadra.