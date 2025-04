Klopp torna in panchina e ribalta la Serie A: ecco la nuova squadra

Giungono aggiornamenti di rilievo in merito al futuro prossimo di Jurgen Klopp, pronto a scuotere il panorama calcistico europeo

Le ultime battute della massima lega italiana sono pronte a fornire dettagli più precisi sullo svolgimento e i luoghi dei terremoti in arrivo in tutta la penisola, ma una cosa appare certa già da adesso: ad agosto non vi saranno big facilmente riconoscibili, poiché la sensazione è che la profonda metamorfosi avvenuta la scorsa sessione di mercato estiva fosse soltanto un banco di prova per ciò che avverrà nelle prossime settimane.

Non vi è infatti una singola big italiana che potrà ignorare l’invito al valzer di panchine programmato per fine stagione, dato che persino la panchina di Simone Inzaghi è pronta a tremare nel caso in cui l’Inter dovesse concludere la stagione senza trofei (o anche con soltanto la Coppa Italia in mano).

Se persino colui che attualmente è con grande probabilità l’allenatore più stimato del Vecchio Continente non può dirsi certo del proprio posto, figuriamoci il resto della parte sinistra della classifica, dove in molti sembrano persino intenzionati a lasciare le proprie panchine (basti pensare alla dichiarazioni esplicite di Gian Piero Gasperini o a quelle ancor più plateali di Sir Claudio Ranieri).

È in quest’ottica che sarà necessario per i vertici delle varie big monitorare con cura i movimenti di quegli allenatori attualmente impegnati al di fuori della lega o fermi ai box sui quali sono circolate voci di recente in merito ad un possibile ritorno in Serie A (come Roberto De Zerbi, Massimiliano Allegri, Maurizio Sarri, Carlo Ancelotti ecc…). In tal senso sono emerse di recente novità di rilievo, in grado di modificare concretamente gli equilibri della Serie A.

Klopp flirta con la nazionale brasiliana: effetto domino in Serie A

Jürgen Klopp è da anni uno dei sogni proibiti delle formazioni più blasonate della massima lega italiana, particolarmente intrigate dalla felice e rarissima convivenza tra estetica e concretezza della propria proposta calcistica che il tecnico tedesco può vantare.

Negli ultimi anni il dibattito calcistico ha visto dividere il panorama degli allenatori in due grandi insiemi: da una parte i cosiddetti ‘giochisti’ (i vari Sarri, Xavi, Luis Henrique, De Zerbi, Inzaghi ecc…) e dall’altra i concretissimi ‘gestori’ (i vari Allegri, Ancelotti, Mourinho ecc…). Nel caso di Klopp la sensazione è che egli possieda il meglio dei due mondi e, di recente, sono emerse numerose voci sul possibile ritorno in panchina dell’ex mister del Liverpool.

Gli ultimi aggiornamenti riportati da fichajes suggeriscono che il tecnico tanto ambito abbia dichiarato di essere disponibile a prendere in mano le redini della nazionale brasiliana, il che avrebbe una serie di conseguenze.

La più impattante per la Serie A sarebbe la chiusura delle trattative tra Carlo Ancelotti (ora più cha mai sempre più vicino all’addio dal Real) e la Confederazione calcistica brasiliana, il che significherebbe un potenziale ritorno in Serie A per l’allenatore più vincente della storia.