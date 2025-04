Nuovo allenatore, clamoroso Juve-Roma: hanno già chiuso tutto

Filo diretto Roma-Juventus: la scelta non è passata inosservata. Adesso non ci sono più dubbi, svolta clamorosa per la panchina

Chi sarà il nuovo allenatore della Roma? Domanda che tutti i tifosi giallorossi ormai da mesi si saranno fatti almeno una volta. Quesito, però, al quale è ancora difficile dare una risposta. Sebbene i Friedkin stiano continuando a lavorare sotto traccia per trovare in tempi relativamente celeri l’erede di Claudio Ranieri, infatti, fino a questo momento la fumata bianca non è ancora arrivata. O meglio, a mancare è l’annuncio definitivo che scriva la parola fine ad una telenovela che si sta trascinando ormai da diverso tempo.

Del resto non sono pochi i profili che, o in maniera diretta o attraverso sondaggi indiretti, sono stati accostati alla panchina della Roma. Al momento, al di là delle manovre di ‘depistaggio’ di rito, i profili più caldi continuano ad essere Massimiliano Allegri e Stefano Pioli. Tuttavia, se per il tecnico livornese l’ostacolo più grande sembrerebbe essere il rinomato interesse del Milan, per il dossier riguardante l’allenatore dell’Al-Nassr – al netto delle clausola di uscita presente nel suo contratto – aspetti fiscali e burocratici non possono passare in secondo piano. A tal proposito, ricordiamo come l’ex allenatore del Milan fosse finito anche in orbita Juventus con i bianconeri, però, che hanno poi dirottato le loro attenzioni su Tudor procedendo all’immediato cambio in panchina.

La Juve molla Pioli: via libera Roma, intreccio con Allegri

I buoni risultati ottenuti da Vlahovic e compagni nelle ultime settimane hanno permesso ai bianconeri di issarsi al quarto posto in classifica. Qualora la ‘Vecchia Signora’ dovesse riuscire a centrare la qualificazione in Champions League, ecco che anche il futuro di Tudor potrebbe andare incontro ad un improvviso cambio di rotta. Un suo addio a fine stagione, infatti, non è poi così scontato come poteva configurarsi solo qualche giorno fa.

Il sogno di Elkann – stando alle ultime indiscrezioni trapelate da Torino – sarebbe quello di riuscire a chiudere i giochi per il ritorno di Antonio Conte. Dal canto suo, però, il Napoli non ha alcuna intenzione di privarsi del suo condottiero. Ecco perché si pensava che la Juventus potesse riannodare i fili del discorso per Pioli. Tuttavia, stando a quanto riferito da ‘TeleLombardia’, quello dell’allenatore dell’Al Nassr non sembrerebbe essere un profilo caldo in ottica Juve visto che non entusiasmerebbe più di tanto la proprietà bianconera.

Anche per questo le chances di una permanenza di Tudor sarebbero in drastica ascesa visto che il Napoli non molla Conte e su Gasperini continuano a permanere dei dubbi di natura caratteriale. Il ping pong sull’asse Torino-Roma, insomma, potrebbe regalare interessanti colpi di scena.