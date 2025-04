Nuovo infortunio UFFICIALE: salta pure Inter-Roma

Nuovo infortunio UFFICIALE. Le ultime gare di campionato si presentano interessanti per gli esiti definitivi sui quali potrebbero pesare gli ‘imprevisti’.

La stagione dell’Inter prosegue a gonfie vele. Anche il Bayern Monaco è stato eliminato dalla Champions League ed ora il prossimo avversario della formazione nerazzurra si chiama Barcellona.

I nerazzurri di Simone Inzaghi procedono ovunque senza soluzione di continuità. Dopo l’Europa ecco nuovamente il campionato dove l’avversario da mettere k.o. è il Napoli di Antonio Conte. Il calendario delle prossime due giornate non è però da prendere alla leggera. Dapprima la trasferta di Bologna, contro i rossoblù di Vincenzo Italiano in piena corsa per un posto valido per la prossima Champions League e poi il prossimo 27 aprile ecco sbarcare a San Siro la Roma di Claudio Ranieri anch’essa mossa dagli identici obiettivi del Bologna. Alla grande sfida di San Siro potrebbe, però, venir meno un protagonista assoluto.

Nuovo infortunio UFFICIALE. Niente Inter per Nelsson

Claudio Ranieri ha aperto le porte all’allenamento della Roma in vista della sfida interna di sabato sera contro il Verona.

Assenti giustificati Dovbyk, Gollini ed El Shaarawy che hanno svolto lavoro differenziato in palestra a Trigoria. Notizie più preoccupanti arrivano invece sul fronte Victor Nelsson e rese note da Filippo Biafora su X: “Esclusi problemi ossei per Victor Nelsson, ma gli esami strumentali hanno fatto emergere una piccola lesione muscolare al piede. Per lui stop di una quindicina di giorni“. Troppo per poter ambire alla sfida con la capolista. Prima della difficile sfida di San Siro contro l’undici di Simone Inzaghi vi è però il Verona che merita rispetto e massima attenzione. Le classiche sfide che non piacciono agli allenatori, in primis a Claudio Ranieri, poiché sono le gare in cui si ha tutto da perdere.