Osimhen alla Juventus: ‘scambio’ clamoroso già annunciato

Scambio clamoroso già annunciato ed epilogo a sorpresa per Osimhen e la Juventus: la telenovela di calciomercato si chiude così!

I motivi di discussione e attenzione in casa Juventus non sono stati certamente esigui nel corso di queste settimane e, più in generale, di una stagione fin qui seguente un percorso meno altisonante rispetto alle iniziali aspettative. Più nello specifico, dopo l’esonero di Thiago Motta, si è avuta conferma ufficiale e definitiva del tramonto di un progetto partito con ben altri presupposti e che, alla fine, si è rivelato fallimentare, ben prima del tempo.

L’approdo di Tudor, per ora, ha saputo quantomeno restituire un senso di maggiore identità e compattezza, sebbene il mister ex Hellas Verona o Udinese non sia stato ancora in grado di scrostarsi definitivamente quell’etichetta di traghettatore con la quale, pur con orgoglio e acclamazione, è giunto in quel di Torino.

L’obiettivo, infatti, resta quello di chiudere la stagione nel migliore dei modi, raggiungendo quell’obiettivo minimo chiamato Champions League e, successivamente, apparecchiando le basi in estate per catalizzare un nuovo percorso. Con ogni probabilità, dunque, la permanenza di Tudor a Torino, anche questa volta, sarà solamente transitoria, sebbene ciò poco interessi ora ad un ambiente e uno spogliatoio che non possono prescindere dal dedicarsi unicamente al presente e a questo rush finalissimo di stagione.

Dopo di che, sarà tempo di valutazione e bilanci, con Giuntoli chiamato al dover fare i conti con gli errori del recente passato e con l’apparecchiamento di un nuovo cammino che possa, finalmente, assicurare epiloghi più nobili.

Osimhen al posto di Kolo Muani: ‘scambio’ ed effetto domino Juventus-Galatasaray

Tra i nomi maggiormente destinati a far chiacchierare e generare attenzioni, nello specifico, si segnala sempre quello di Victor Osimhen, passato in prestito al Galatasaray la scorsa estate dopo la messa fuori rosa a Napoli e un rapporto praticamente ai ferri corti con spogliatoio, dirigenza e proprietà. Sotto contratto con De Laurentiis fino al 2026, Osimhen sta facendo benissimo in Turchia, dove la sua permanenza, però, è destinata a rivelarsi unicamente momentanea.

Nello specifico, a parlare della situazione Osimhen e di un potenziale ‘scambio’ da non interpretarsi alla lettera sono le penne turche di Ntvspor.net. Stando a quanto si legge, infatti, la possibilità di vedere Osimhen ancora in Turchia scarseggiano, con il Galatasaray che si starebbe già muovendo per altri profili. Tra questi, si segnala Kolo Muani, che dopo il grande impatto a Torino in inverno, ha visto perdere sempre più brillantezza e continuità.

Il valore di mercato di Kolo Muani si attesta, ad oggi, sui 30 milioni di euro, dopo essere stato prelevato dal PSG per quasi 100 milioni di euro. Attualmente solo in prestito alla Juventus, la sua esperienza a Torino è destinata a concludersi con l’esaurirsi di questa stagione, quando saranno poi prese decisioni intreccinatisi con gli interessi di club europei come, oltre lo stesso Galatasaray, anche Manchester United, Tottenham e Arsenal.

L’interesse dei turchi giallorossi per Kolo Muani, dunque, si intreccia due volte con gli scenari della Vecchia Signora, alla luce di una partenza sempre più probabile del nigeriano dopo una stagione da protagonista in terra turca.