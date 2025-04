Addio Osimhen: nuovo bomber Inter da 65 milioni e Juve fregata due volte

Addio Osimhen. Il futuro dell’attaccante, ancora di proprietà del Napoli di Aurelio De Laurentiis, si incrocia nuovamente con il calcio italiano.

Manchester United–Lione, gara di ritorno valida per i quarti di finale di Europa League può rappresentare al meglio la meravigliosa follia ed imprevedibilità del calcio.

Il cuore dei tifosi delle due squadre rivoltato come un calzino nel giro di pochi istanti. Vibranti, emozionanti, scioccanti. I Red Devils hanno agguantato la semifinale, dove se la vedranno con l’Athletic Bilbao, al minuto 121 dei tempi supplementari. In soli sette minuti la formazione guidata da Ruben Amorim è passata dal 2-4 al 5-4! Una stagione iniziata non nel migliore dei modi per il Manchester United. Il cambio in corsa del tecnico, via Erik ten Hag, dentro il tecnico portoghese ha sancito la fine di un progetto tecnico. I risultati, da qui al termine della stagione, determineranno anche il destino di Ruben Amorim, mentre quello di alcuni giocatori sembra ormai segnato.

Addio Osimhen, per la Juventus la beffa è doppia

Arrivato dall’Atalanta dopo un esborso economico pari a 80 milioni di euro tra parte fissa e bonus, Rasmus Hojlund, classe 2003, attaccante della nazionale danese, con la maglia dei Red Devils non ha mantenuto le aspettative dei dirigenti del club inglese.

Per il giovane attaccante danese si prospetta quindi l’addio al Manchester United. la cifra richiesta per la sua cessione è di circa 65 milioni di euro, come confermato da caughtoffside.com. Quale la sua possibile destinazione. La fonte punta forte sul suo ritorno in Serie A dove sono almeno tre le società che puntano al suo oneroso acquisto. L’Inter di Beppe Marotta, il Napoli di Antonio Conte e la Juventus, con Cristiano Giuntoli, seguono con attenzione l’evoluzione della vicenda.

La società nerazzurra sembra lanciata verso l’acquisto dell’attaccante danese. Beppe Marotta vuole regalare a Simone Inzaghi un attacco mondiale. I ricchissimi introiti della Champions League, peraltro non ancora terminati, potranno permettere la prestigiosa acquisizione. Il Manchester United, dal canto suo, con i denari incassati per Rasmus Hojlund, potrà poi orientare le sue attenzioni in direzione Victor Osimhen. E Cristiano Giuntoli e la Juventus? Solo una doppia, dolorosa beffa. E con un fronte offensivo da ridisegnare completamente.