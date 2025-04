Calciomercato Roma, emissari in azione: i giallorossi per tre volte hanno visionato da vicino il difensore goleador. Scippo in Francia per Ghisolfi

Di soldi la prossima estate per gli acquisti ne gireranno pochi. Lo ha detto chiaramente Claudio Ranieri che, nelle prossime due sessioni di mercato, i giallorossi potranno fare poco. E il nuovo tecnico dovrà adeguarsi a questa situazione. Ecco perché a Trigoria si monitorano anche dei profili giovani.

Ragazzi che potrebbero arrivare senza svenarsi sul mercato, da far crescere un paio di mesi o chissà, anche schierare immediatamente tra i grandi. Un occhio al futuro, in poche parole, almeno stando anche a quelle che sono le informazioni di footmercato.net, portale francese, che ha rivelato come i giallorossi abbiano già visto per ben tre volte da vicino un giocatore giovanissimo che, la sua attuale società, vorrebbe mettere presto nella rosa della prima squadra regalandogli il primo contratto da professionista.

Calciomercato Roma, occhi su Kebé

L’inserimento di Ghisolfi, però, potrebbero cambiare tutto. Perché Hamadi Kebé, classe 2008, ex centrocampista centrale che nell’ultima stagione con l’Under 17 del Lille è stato impiegato in difesa, è un giocatore che fa gola alla Roma. Forte nei duelli aerei, è un difensore che quest’anno ha già collezionato 4 gol e 5 assist con il Lille Under 17, i francesi, come detto, vorrebbero regalargli il primo contratto da professionista e inserirlo nel giro della squadra di Genesio. Dal proprio canto, la Roma, è alla ricerca di difensori che possano andare a coprire il buco che verrà lasciato da Hummels.

Il giovane maliano si sta allenando già con l’Under 19 e potrebbe essere convocato dal Mali per la Coppa del Mondo Under 17. Un profilo che piace, eccome, e che la Roma come detto ha visionato da vicino per tre volte con i propri emissari. Un colpo in prospettiva, ma non solo. Perché se dovesse confermare anche con i grandi quelle che sono le sue capacità, allora le cose potrebbero cambiare nello spazio di poco tempo e ritrovarsi in pianta stabile nel gruppo della Prima Squadra.