Calciomercato Roma, doppio affare con l’Inter: nero su bianco in estate

Calciomercato Roma. Il prossimo 27 aprile si ritroveranno faccia a faccia in campionato, ma Inter e Roma potrebbero ritrovarsi presto. Sul mercato.

La Roma riparte dal Verona. Il tecnico giallorosso Claudio Ranieri intende riprendere confidenza con la vittoria e tenere ancora viva la speranza di un posto-qualificazione in Champions League in ottica prossima stagione.

La bruciante eliminazione della Lazio In Europa League, avvenuta dopo i rigori che hanno favorito i norvegesi del Bodo Climt, non aiuta la Roma e, più in generale, il calcio italiano. La prossima stagione, infatti, saranno soltanto quattro le formazioni italiane presenti nella massima competizione europea. Il bonus ‘quinta squadra’ in Champions League spetterà ad Inghilterra e Spagna. Queste ultime novità provenienti direttamente dal campo contribuiscono alla pianificazione del futuro della società giallorossa. Essere o non essere in Champions, avere o meno gli ingenti ricavi derivanti dalla sola partecipazione, muta completamente i piani strategici in ottica mercato estivo. La Roma, attraverso la figura del suo direttore sportivo, Florent Ghisolfi, si sta comunque muovendo. E non soltanto in entrata.

Calciomercato Roma, trattativa con l’Inter per Pellegrini

I conti, come sempre, decideranno i passi che la società giallorossa potrà muovere durante la prossima sessione estiva. Anche a Trigoria la voce ‘uscite’ saranno determinanti per pianificare le eventuali ‘entrate’.

San Siro ha ospitato il quarto di finale di Champions League che ha visto opposto all‘Inter il Bayern Monaco. Nonostante il magnifico colpo d’occhio di uno stadio esaurito non è passata inosservata la presenza in tribuna di Florent Ghisolfi. Nerazzurri e giallorossi si ritroveranno a breve sul terreno di San Siro per la sfida di campionato valida per la 34esima giornata. Una sfida che potrebbe ‘allungarsi’ naturalmente in ottica mercato. La presenza del ds giallorosso a Milano conferma tale ipotesi. Nicola Zalewski, esterno polacco della Roma, è da gennaio all’Inter in prestito oneroso.

La società nerazzurra ha deciso di riscattare il giocatore per la cifra concordata di 6 milioni di euro. Un affare che ne potrebbe includere a breve anche un altro. Lorenzo Pellegrini sta ormai concludendo la sua esperienza in maglia giallorossa. Il suo futuro potrebbe essere colorato di nerazzurro. Il centrocampista ha il contratto in scadenza a giugno 2026 e la società giallorossa non intende perderlo a zero. L’Inter, dal canto suo, sa bene che con un’offerta contenuta potrebbe portare alla Pinetina il sostituto di Mkhitaryan, sempre più determinato a lasciare l’attività agonistica al termine della stagione.