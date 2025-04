Chiesa lascia il Liverpool, ma niente Serie A: la nuova squadra è clamorosa

Dopo una stagione assolutamente deludente, l’avventura di Chiesa in maglia Reds è ormai giunta ai titoli di coda

Le soli due reti e i due assist messi a referto nei 395 minuti a lui concessi da Arne Slot stanno certificando una stagione che definire deludente sarebbe solo un eufemismo. Lontano parente di quello ammirato agli Europei con la maglia dell’Italia e per alcuni anni con quella della Juventus cucita sul petto, il figlio d’arte è atteso da un’estate molto importante per il suo futuro.

Restare al Liverpool e provare a giocarsi le sue chances al cospetto di una concorrenza che si preannuncia assolutamente vibrante oppure fare le valigie per iniziare una nuova esperienza. Questo il dubbio amletico che caratterizzeranno i prossimi mesi di Chiesa per il quale – non è un caso – diversi club italiani hanno cominciato a sondare il terreno per capire eventuali margini di manovra. Dall’Inter al Milan passando per la Roma che, in realtà, aveva già cullato la possibilità di mettere le mani sull’allora jolly offensivo della Juventus nel corso della scorsa estate. Gli scogli per chiudere positivamente l’operazione, però, restano i soliti. Oltre all’ingaggio del ragazzo da 7,5 milioni di euro a stagione, da capire quale sarà la posizione del Liverpool che a gennaio, ad esempio, ha chiuso le porte alla possibilità di una partenza dell’esterno offensivo italiano con la formula del prestito.

Calciomercato Roma, colpo di scena Chiesa: la mossa di Mourinho

In tutto questo, occhio a José Mourinho. Secondo quanto evidenziato da Fotomac, infatti, su espressa volontà dello Special One, anche il Fenerbahçe avrebbe cominciato a sondare il terreno per capire la fattibilità dell’operazione in vista della prossima estate.

Contatti indiretti, almeno fino a questo momento. Si tratta, però, di una traccia da monitorare con estrema attenzione e foriera di possibili sviluppi. Del resto non è la prima volta che Chiesa viene accostato ad una compagine turca. La scorsa estate fu la volta del Besiktas che, però, non riuscì a soddisfare le richieste del diretto interessato. A distanza di mesi, che si siano creati i presupposti per un approdo di Chiesa nel campionato turco? In tutto questo, la Serie A è avvisata. Le big del nostro campionato – a meno di nuovi dietrofront – saranno chiamate a duellare con il Fenerbahçe per riuscire a chiudere per il ritorno di Chiesa. Staremo a vedere cosa succederà.